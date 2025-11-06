Marshawn Kneeland se habría suicidado tras ser perseguido por la policía

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó este jueves sobre la muerte de Marshawn Kneeland, jugador defensivo de los Dallas Cowboys, quien fue hallado sin vida la noche del 5 de noviembre tras una persecución policial.

De acuerdo con un comunicado oficial, los agentes del DPS intentaron detener el vehículo por una infracción de tránsito en los carriles norte de la autopista de peaje Dallas North Tollway, cerca de Keller Springs Blvd. Sin embargo, el conductor se negó a detenerse, lo que dio inicio a la persecución que desafortunadamente terminó cuando los agentes perdieron de vista el automóvil.

¿Dónde y cómo fue encontrado el automóvil de Marshawn?

Más tarde, el vehículo fue localizado abandonado, involucrado en un accidente en los carriles sur de Dallas Parkway, cerca de Warren Parkway. Tras un operativo en la zona con apoyo de aeronaves y del Departamento de Policía de Frisco, las autoridades encontraron al conductor, que desde luego identificaron como Marshawn Kneeland, de 24 años, originario de Plano, Texas, quien presentaba una herida de bala autoinfligida.

¿Cuál fue la causa de la muerte del jugador?

La causa de la muerte fue dictaminada como suicidio, de acuerdo al DPS, quien también recalcó que la investigación sigue en curso y no se dará más información por el momento.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas aclaró que esta declaración se emite con fines informativos y para frenar la propagación de rumores en redes sociales.

Marshawn Kneeland se despidió de su familia

También, se ha revelado que el defensivo habría enviado un mensaje de adiós que preocupó a su novia horas antes de quitarse la vida.

En un audio publicado, se escucha a operadores en Texas transmitiendo información de la novia de Kneeland, quien declaró haber recibido un mensaje preocupante del joven de 24 años e intentaba contactar a su agente. La novia dijo que Kneeland estaba armado y tenía antecedentes de problemas mentales, y que incluso llegó a decir que él “acabaría con todo”.

La central de policía también indicó que la NFL llamó al Departamento de Policía de Plano con respecto a uno de sus jugadores, informando que “el jugador estaba enviando mensajes de texto de despedida a su familia”.

¿Quién era Marshawn Kneeland? El joven promesa

Kneeland era un defensivo de segundo año de los Dallas Cowboys, equipo con el que había mostrado un desempeño prometedor en la NFL. El jugador fue seleccionado en el draft de 2024 y era considerado una joven promesa dentro del plantel.

La noticia conmocionó al mundo deportivo y a los aficionados del equipo. En redes sociales, los mensajes de compañeros y seguidores se hicieron presentes al expresar la tristeza por su repentina muerte del atleta.