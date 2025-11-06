Norris y Piastri reavivan la batalla por el título en Brasil con Verstappen al acecho

GRAN PREMIO DE BRASIL. Interlagos, escenario de máxima tensión.

El Gran Premio de Sao Paulo, vigésimo primero del calendario, se corre este fin de semana en el mítico Autódromo José Carlos Pace, donde la lucha por el título se ha reducido a tres nombres: Lando Norris, Oscar Piastri y el cuádruple campeón Max Verstappen. El británico llega como líder con 357 puntos, apenas uno más que Piastri, mientras que el neerlandés, tras ganar tres de las últimas cinco carreras, se coloca a 36 unidades y amenaza con dar un golpe definitivo.

Este circuito de 4.309 metros, con 15 curvas y 71 vueltas previstas, será el quinto y penúltimo fin de semana con formato sprint, lo que añade tensión y puntos extra en juego. La carrera corta del sábado otorgará 8 puntos al ganador, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta el octavo lugar.

FORMATO SPRINT Y CLIMA IMPREDECIBLE

El programa incluye una sola práctica libre el viernes a las 08:30 hrs (TCM), seguida de la clasificación para la sprint a las 12:30. El sábado a las 08:00 se disputará la carrera corta (24 vueltas, unos 102 km) y a las 12:00 la clasificación para la prueba principal del domingo a las 11:00. La lluvia podría aparecer, como suele ocurrir en Sao Paulo, aumentando la incertidumbre en una pista que se corre en sentido antihorario y que es la segunda más elevada del Mundial (785 m), solo detrás de México.

Los neumáticos elegidos por Pirelli son los compuestos C2 (duros), C3 (medios) y C4 (blandos), lo que permitirá estrategias variadas en caso de condiciones secas.

ALONSO Y SAINZ, HISTORIA Y PRESENTE ESPAÑOL

El doble campeón Fernando Alonso regresa al escenario donde hace 20 años se convirtió en el más joven campeón del mundo y el primer español en lograr el título, hazaña que repitió en 2006. Aunque nunca ganó en Brasil, suma nueve podios, récord entre los pilotos activos, y celebró su último en 2023 con Aston Martin. Hoy es duodécimo en la general con 37 puntos, uno menos que Carlos Sainz, que lo precede con 38 unidades y que también buscará cerrar fuerte en un circuito donde logró su primer podio en 2019.

FERRARI, MERCEDES Y RED BULL: BATALLA POR EL SUBCAMPEONATO

En el Mundial de constructores, Ferrari llega segunda con solo un punto sobre Mercedes y diez respecto a Red Bull, lo que convierte a Interlagos en un escenario clave para definir posiciones antes del cierre en Abu Dabi (7 de diciembre).

Entre los protagonistas también estará el argentino Franco Colapinto (Alpine), que disputa su 15º Gran Premio en busca de sus primeros puntos en Fórmula 1.

HISTORIA Y RÉCORDS EN BRASIL

Este Gran Premio, que debutó en 1973, celebra su 51ª edición. Nadie supera las seis victorias del francés Alain Prost, mientras que, entre los activos, los más laureados son Lewis Hamilton y Max Verstappen, con tres triunfos cada uno. El neerlandés fue el último ganador en Sao Paulo, con una remontada épica bajo el diluvio desde el puesto 17 en parrilla hasta la victoria.