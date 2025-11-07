Definidos los seis equipos con boleto directo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Liga MX Seis equipos ya tienen su boleto a la Liguilla del Apertura 2025

La fase regular del Apertura 2025 cierra este fin de semana y por fin están definidos los seis equipos que entran de forma directa a la Liguilla de la Liga MX, gracias a Querétaro, que le dio el boleto a Chivas.

Cuando Bravos de Juárez salió al campo con la misión de extender el suspenso en la jornada 17, esperaba condicionar el destino del Club Deportivo Guadalajara. Lo que vino después fue una sorpresa. Querétaro desbarató su intento ganando en la frontera y con ello el cuadro tapatío capitalizó el movimiento en el tablero para asegurar su lugar entre los seis mejores.

Chivas está en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

El conjunto dirigido por Gabriel Milito cerró la etapa regular como un bloque blindado, con seis triunfos en sus últimos siete compromisos; todavía le falta el juego ante Monterrey en casa.

El único tropiezo en ese tramo fue ante Querétaro, rival que semanas después terminó contribuyendo indirectamente a su avance al vencer a FC Juárez, el último equipo que mantenía posibilidades de arrebatarle el boleto al Rebaño.

¿Quién será el rival de Chivas en cuartos de final de la Liga MX?

Con 26 puntos, Chivas aseguró el sexto sitio general y, aunque cerrará la fase regular recibiendo a Monterrey, ya no tiene forma de escalar en la clasificación. Rayados, ubicados en la quinta posición con 31 unidades, cerraron cualquier ventana de movimiento hacia arriba para los rojiblancos.

Sin presión y sin intermediarios, Chivas jugará su último partido de la fase regular únicamente con un objetivo operativo, llegar afinado, sin daños ni fisuras, a la fase definitiva del campeonato, lo que deja abierta la posibilidad de una alineación alternativa ante el equipo regiomontano

Si la distribución de lugares no sufre cambios en el cierre del calendario, el destino inmediato del Guadalajara apuntaría hacia el América como rival en los cuartos de final.

Equipos con boleto directo a la Liguilla del Apertura 2025

Los equipos que evitaron el Play-In son: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres, Monterrey y Chivas

Para que entren los llamados cuatro grandes de la primera división del futbol mexicano, sólo faltaría que Pumas logre quedarse con el décimo lugar para seguir luchando en el Play-In y ahí buscar su pase a la Liguilla. Su panorama luce complicado. Tiene que ganarle al líder Cruz Azul, pero la Maquina no quiere poner en riesgo el primer lugar de la tabla y saldrá con su alineación de lujo a buscar los tres puntos .