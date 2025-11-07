Emilio González asegura jugar todo el fin de semana en el WWT Championship

Torneo PGA Tour en Los Cabos. Emilio González fue paciente en la segunda ronda del WWT Championship y las cosas se le dieron para jugar todo el torneo. (Foto espec)

Emilio González cumplió con su primer objetivo en el World Wide Technology Championship, de librar el corte en este torneo del PGA Tour que juega por segunda ocasión. El guanajuatense firmó el viernes una tarjeta de 69 golpes para que con un acumulado de -9 impactos asegurara su participación todo el fin de semana.

González, que jugó por la mañana, se apuntó tres birdies (hoyos 14, 5 y 6), un doble bogey (16), un bogey (8) y un eagle (18) para que con ronda de 69 (-3) y suma de -9 impactos se colocara por arriba de la media tabla de la clasificación.

“Uno de mis mejores tiros de día lo hice en el hoyo 18”, el mismo hoyo en el que el jueves cerró con birdie y este viernes embocó un eagle, “metí un putt como 10 metros que al final de cuentas fue especial”, dijo González, que reconoció que empezó lento, pero fue paciente y a la mitad de la ronda se calentó el putt para “tener un día bastante sólido”.

Para las dos rondas restantes sabe que tendrá que hacer las cosas bien y “trabajar en todos los aspectos de mi juego y dejar que todo salga”, abundó el jugador de San Miguel Allende.

González pudo cerrar la segunda ronda con -10 golpes, pero en el hoyo 8 se fue al bunker de arena y al subir la bola al green no entró en el hoyo y ahí le resto un golpe a su tarjeta.

Esta es la segunda vez en la temporada 2025 que Emilio González juega en su país. El pasado mes de mayo compitió en el Tulum Championship PGA Riviera Maya, torneo del Korn Ferry Tour.

En esa ocasión González terminó en empate al sitio 39, luego de rondas de 72, 73, 71 y 74 para un total de 290 (+2).