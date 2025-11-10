Deportes

Del 20 al 23 de noviembre, México será sede del torneo amateur femenino más importante de Latinoamérica

Diez mexicanas, listas para brillar en el WALA 2025 en PGA Riviera Maya

Por Francisco Ortiz Mendoza y FMG
LAS CHICAS WALA: De izq a der Arriba: Clarisa Temelo, Alexa Saldaña, Isabel Amezcua, Paloma Ibarra y Freya Sala. Abajo: Susana Olivares, María García, Regina Jiménez, Regina Roldán y María José Barragán.

Del 20 al 23 de noviembre, México será sede del torneo amateur femenino más importante de Latinoamérica: el Women’s Amateur Latin America (WALA), que reunirá a 60 jugadoras en PGA Riviera Maya. Entre ellas, 10 mexicanas buscarán hacer historia y repetir la hazaña de Clarisa Temelo, campeona en 2024.

UN PASE DIRECTO A LOS MAJORS

El WALA no solo es un escaparate del talento latinoamericano, sino también una puerta hacia la élite del golf mundial. La ganadora obtendrá invitaciones para tres majors: The Chevron Championship, The Amundi Evian Championship y el AIG Women’s Open, lo que convierte este torneo en una oportunidad única para las jóvenes promesas.

CLARISA TEMELO, LA RIVAL A VENCER

La gran figura mexicana es Clarisa Temelo, actual campeona y ubicada en la posición 63 del World Amateur Golf Ranking (WAGR). Temelo buscará defender su título en casa y consolidarse como referente del golf amateur femenino.

LAS OTRAS NUEVE MEXICANAS EN EL FIELD

México contará con una sólida representación que combina experiencia y juventud:

  • Regina Jiménez – WAGR 315
  • Alexa Saldaña – WAGR 372
  • María José Barragán – WAGR 424
  • Freya Sala – WAGR 528
  • Paloma Ibarra – WAGR 552
  • María García – WAGR 704
  • Susana Olivares – WAGR 764
  • Regina Roldán – WAGR 766
  • Isabel Amezcua – WAGR 1468

MÉXICO BUSCA REAFIRMAR SU PROTAGONISMO

Con la localía a favor y el impulso del título conseguido en 2024, las mexicanas llegan motivadas para mantener a México en la cima del golf amateur latinoamericano. El WALA 2025 promete emociones y será clave para el desarrollo del golf femenino en la región.

Tendencias