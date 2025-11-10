Diez mexicanas, listas para brillar en el WALA 2025 en PGA Riviera Maya

Del 20 al 23 de noviembre, México será sede del torneo amateur femenino más importante de Latinoamérica: el Women’s Amateur Latin America (WALA), que reunirá a 60 jugadoras en PGA Riviera Maya. Entre ellas, 10 mexicanas buscarán hacer historia y repetir la hazaña de Clarisa Temelo, campeona en 2024.
UN PASE DIRECTO A LOS MAJORS
El WALA no solo es un escaparate del talento latinoamericano, sino también una puerta hacia la élite del golf mundial. La ganadora obtendrá invitaciones para tres majors: The Chevron Championship, The Amundi Evian Championship y el AIG Women’s Open, lo que convierte este torneo en una oportunidad única para las jóvenes promesas.
CLARISA TEMELO, LA RIVAL A VENCER
La gran figura mexicana es Clarisa Temelo, actual campeona y ubicada en la posición 63 del World Amateur Golf Ranking (WAGR). Temelo buscará defender su título en casa y consolidarse como referente del golf amateur femenino.
LAS OTRAS NUEVE MEXICANAS EN EL FIELD
México contará con una sólida representación que combina experiencia y juventud:
- Regina Jiménez – WAGR 315
- Alexa Saldaña – WAGR 372
- María José Barragán – WAGR 424
- Freya Sala – WAGR 528
- Paloma Ibarra – WAGR 552
- María García – WAGR 704
- Susana Olivares – WAGR 764
- Regina Roldán – WAGR 766
- Isabel Amezcua – WAGR 1468
MÉXICO BUSCA REAFIRMAR SU PROTAGONISMO
Con la localía a favor y el impulso del título conseguido en 2024, las mexicanas llegan motivadas para mantener a México en la cima del golf amateur latinoamericano. El WALA 2025 promete emociones y será clave para el desarrollo del golf femenino en la región.