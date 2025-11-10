Diez mexicanas, listas para brillar en el WALA 2025 en PGA Riviera Maya

LAS CHICAS WALA: De izq a der Arriba: Clarisa Temelo, Alexa Saldaña, Isabel Amezcua, Paloma Ibarra y Freya Sala. Abajo: Susana Olivares, María García, Regina Jiménez, Regina Roldán y María José Barragán.

Del 20 al 23 de noviembre, México será sede del torneo amateur femenino más importante de Latinoamérica: el Women’s Amateur Latin America (WALA), que reunirá a 60 jugadoras en PGA Riviera Maya. Entre ellas, 10 mexicanas buscarán hacer historia y repetir la hazaña de Clarisa Temelo, campeona en 2024.

UN PASE DIRECTO A LOS MAJORS

El WALA no solo es un escaparate del talento latinoamericano, sino también una puerta hacia la élite del golf mundial. La ganadora obtendrá invitaciones para tres majors: The Chevron Championship, The Amundi Evian Championship y el AIG Women’s Open, lo que convierte este torneo en una oportunidad única para las jóvenes promesas.

CLARISA TEMELO, LA RIVAL A VENCER

La gran figura mexicana es Clarisa Temelo, actual campeona y ubicada en la posición 63 del World Amateur Golf Ranking (WAGR). Temelo buscará defender su título en casa y consolidarse como referente del golf amateur femenino.

LAS OTRAS NUEVE MEXICANAS EN EL FIELD

México contará con una sólida representación que combina experiencia y juventud:

Regina Jiménez – WAGR 315

– WAGR 315 Alexa Saldaña – WAGR 372

– WAGR 372 María José Barragán – WAGR 424

– WAGR 424 Freya Sala – WAGR 528

– WAGR 528 Paloma Ibarra – WAGR 552

– WAGR 552 María García – WAGR 704

– WAGR 704 Susana Olivares – WAGR 764

– WAGR 764 Regina Roldán – WAGR 766

– WAGR 766 Isabel Amezcua – WAGR 1468

MÉXICO BUSCA REAFIRMAR SU PROTAGONISMO

Con la localía a favor y el impulso del título conseguido en 2024, las mexicanas llegan motivadas para mantener a México en la cima del golf amateur latinoamericano. El WALA 2025 promete emociones y será clave para el desarrollo del golf femenino en la región.