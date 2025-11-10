ARTILLERO. Las Chivas cuentan con el poder ofensivo de Armando González. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

Terminó el Apertura 2025 en su fase regular y una vez más el desastroso calendario de la Liga MX nos privará de las emociones de la Liguilla durante 15 días. Más allá de que sea fecha FIFA, la existencia del Play In le quita una semana más al calendario y a los aficionados.

Ahora los equipos que jugarán el Play In tendrán el problema de sus seleccionados, que regresarán apenas un día antes de los primeros partidos.

OJO CON EL REBAÑO SAGRADO

Analicemos mejor a los calificados y candidatos al título. Podrá sonar polémico, pero no descarto una sorpresa de las Chivas, a pesar de entrar como el lugar 6, posición que curiosamente nunca se ha coronado. La forma como cerraron el torneo, con tres triunfos seguidos, los rivales los que venció en las últimas jornadas, la forma cómo lo hicieron, y por supuesto, el estado anímico de su mejor jugador y campeón de goleo, “La Hormiga” González, para mí los pone como el “caballo negro” en esta fiesta grande.

EL BUEN MOMENTO DE LOS DIABLOS

Aunque Toluca es sin duda el principal candidato. El cierre frente al América demostró el gran nivel del equipo choricero y el buen momento que viven aun con la ausencia de Alexis Vega, quien, además, estará recuperado por la larga pausa hasta los cuartos de final.

Lo de Paulinho es impresionante, tricampeón de goleo y, además, colabora en la generación del juego ofensivo de manera determinante. Con las individualidades que tiene, el juego de conjunto, la dirección técnica y la localía en los partidos de vuelta, está por encima del resto y apunta al bicampeonato.

PARA MI SÓLOSON TRESDe hecho, voy a reducir la lista de candamos al título, para mí ya no son cinco, sólo tres los equipos que hay que poner como contendientes reales. Salen América y Rayados y nos quedamos con Toluca, Tigres y Cruz Azul, los tres primeros.

A las Águilas y Rayados les servirá mucho el parón para reorganizar ciertas cosas y recuperar elementos lesionados, y por supuesto que son equipos difíciles, pero parece que su curva de rendimiento va para abajo y los tres que menciono están en mejor forma. Al enfrentarse entre ellos, uno avanzará a semifinales, pero creo que hasta ahí llegarán.

TIGRES, DIFÍCIL DE VENCER

Tigres ganó la localía en el volcán en los partidos de vuelta y eso es vital para esta escuadra. Como segundo lugar, tiene la ventaja del empate en las series de cuartos y semis, y vencer al equipo de Pizarro ha sido dificilísimo, de hecho, es el equipo que menos perdió en todo el torneo, solamente una vez, y fue en la ya lejana jornada 5.

LA MÁQUINA DEJO IR LA VENTAJA

A Cruz Azul le ha hecho falta la regularidad que tenía en torneos anteriores, y obvio, después de una expulsión y decisiones arbitrales polémicas en el partido contra Pumas, la derrota mostró algunas carencias del equipo. No sólo perdió el juego, también dejó ir la ventaja de ser el número uno, y con una Liguilla tan pareja, puede ser definitivo.

De las series ya definidas, creo que América avanzará sobre Rayados y Guadalajara dará la sorpresa y eliminará a Cruz Azul.

Por definir aun los calificados vía Play In, pero para mí la final será Toluca vs Tigres.