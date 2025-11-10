¿Vuelve la esperanza para Bengals?: Joe Burrow regresa a los entrenamientos

Joe Burrow El egresado de LSU ha sido uno de los mejores quarterbacks de la NFL desde su llegada, pero las lesiones lo han marginado del campo en las temporadas recientes.

Mientras están en semana de descanso, los Cincinnati Bengals acaban de recibir una noticia que podría cambiar el rumbo de su temporada: el quarterback Joe Burrow reportará nuevamente en los entrenamientos del equipo. Con sólo tres triunfos y ocho partidos por disputar, el equipo está a la espera del egresado de LSU para soñar de nueva cuenta con un milagro que los lleve a la postemporada.

Joe Burrow regresará a los entrenamientos

Este lunes 10 de noviembre, Ian Rapoport informó que el quarterback del equipo de los Bengals ya se encuentra en su camino de regreso al emparrillado y reportó para los entrenamientos, donde se encuentra realizando actividades físicas limitadas.

Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie que requirió una cirugía, lo que lo mandó a la reserva de lesionados desde la semana 2 de esta temporada regular.

¿Cuándo podría regresar Joe Burrow para los Bengals?

Ahora que ‘Joe Cool’ está de nueva cuenta en el campo de entrenamiento, el equipo tiene 21 días para poder activarlo definitivamente a poder jugar, mismos que se cumplen el lunes 1 de diciembre de 2025.

En este lapso, Cincinnati enfrentará partidos cruciales frente a los Pittsburgh Steelers, New England Patriot y Baltimore Ravens. Actualmente, marchan con récord de 3-6 y necesitan un cierre de temporada prácticamente perfecto para aspirar a los playoffs.

En caso de que todo marcha favorablemente para el mariscal de campo, podría estar de regreso para el partido de la semana 14 cuando visiten a los Buffalo Bills el próximo 7 de diciembre y disputar los últimos cinco enfrentamientos, aunque algunos otros reportes sugieren que reaparecer en el día de Acción de Gracias el jueves 27 de noviembre.