Aaron Judge, el Jugador Más Valioso por tercera vez en su carrera

Líder. Aaron Judge lideró las Grandes Ligas con un promedio de .331, convirtiéndose en el campeón de bateo más alto en la historia. (Foto especial)

Aaron Judge ganó el JMV por tercera vez en su carrera tras imponerse en una cerrada elección al receptor Cal Raleigh de los Marineros en la Liga Americana.

El toletero de los Yankees se llevó 17 votos al primer lugar y 355 puntos, mientras que Raleigh consiguió 13 votos al primer puesto y 335 puntos. El tercera base dominicano José Ramírez de los Guardianes terminó tercero.

Judge lideró las Grandes Ligas con un promedio de .331, convirtiéndose en el campeón de bateo más alto en la historia.

Se convirtió en el tercer jugador en conectar al menos 50 jonrones y ganar un título de bateo en la misma temporada, uniéndose a Mickey Mantle (1956) y Jimmie Foxx (1938). Los 53 bambinazos de Judge fueron la mayor cantidad para un jugador que también haya ganado un título de bateo.

Judge también encabezó las Grandes Ligas en porcentaje de embasarse (.457), slugging (.688), OPS (1.144), veces en base (310), bases por bolas intencionales (36) y fWAR (10.1). Además, fue líder de la Liga Americana en carreras anotadas (137), total de bases alcanzadas (372), bases por bolas (124) y extrabases (85).