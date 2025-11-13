Sergio Pérez cumple su primer test en el SF-23 sin contratiempo

Primer gran paso. En un Ferrari SF-23 completamente negro, Sergio Pérez volvió al volante después de casi un año de inactividad. La prueba fue para entrenar a los mecánicos y aprender los procedimientos. (@CadillacF1News)

La escudería Cadillac, que debutará en el Mundial de F1 de 2026, tuvo este jueves su primera jornada de gran aprendizaje en el Enzo y Dino Ferrari de Imola, donde el mexicano Sergio Pérez manejó un Ferrari SF-23 que la escudería italiana puso a disposición de Cadillac.

Unos 25 miembros de Ferrari se unieron a otros tantos de Cadillac, bajo la supervisión de Graeme Lowdon (director del equipo), Peter Crolla (director del equipo) y Caroline McGrory (directora jurídica) de la naciente escudería estadounidense, informó Motorsport.

Sergio Pérez volvió al volante después de casi un año de inactividad en un Ferrari SF-23 completamente negro, llevaba un casco negro, en el que se leían las palabras ‘Cadillac’.

‘Checo’ cumple con el programa

‘Checo’ parecía como si nunca hubiera dejado de correr. Aparte de una excursión por la grava en Tamburello, consiguió completar el programa exigido sin ningún contratiempo.

En total, el mexicano cubrió 99 vueltas (457 km) al trazado de Imola, con un mejor tiempo de 1:18.82.

“Pero ni siquiera estaba empujando”, dijo Graeme Lowdon. “La prueba es sólo para entrenar a los mecánicos y aprender los procedimientos”. No fue ni un entrenamiento para el piloto ni para los ingenieros. En cualquier caso, Lowdon consideró satisfactorio el trabajo realizado: “Todavía hay cosas que mejorar, pero estamos cumpliendo el programa”.

Unos 40 aficionados se agolpaban a la entrada del paddock, esperando que Pérez saliera a comer. Pero el mexicano Pérez prefirió comer dentro....

La jornada terminó por la tarde, con una vuelta de fuera a dentro. Entonces, los hombres de Ferrari y Cadillac se reunieron alrededor del monoplaza en el pit lane. Algunas personas empezaron a cantar el himno de Mameli, luego comenzó un tímido aplauso y se dio por concluida la jornada.

Este viernes se espera un programa muy similar, quizá complementado con prácticas de parada en boxes, que faltaron en la “lección” de hoy.