¡Continúa el sueño de la sub-17! México elimina a Argentina y avanza a octavos de final

México vs Argentina | Mundial sub-17 Luis Gamboa marcó los dos goles del Tricolor durante el tiempo regular del partido.

Lo que no logró la Selección Mexicana sub-23 en 2025 y la mayor en 2022 sí lo consiguió la sub-17; eliminar a Argentina de la Copa del Mundo. El equipo tricolor juvenil se impuso en los dieciseisavos de final del torneo por la vía de los penales después de un empate de 2-2 en el tiempo regular. Luis Gamboa fue el héroe del partido marcando las dos anotaciones que acabaron con el paso perfecto de la albiceleste y que le dio a México su boleto a la siguiente ronda.

Mexico defeat Argentina on penalties in the Round of 32 🇲🇽#U17WC pic.twitter.com/ruwqxCz1Ep — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025

México sub-17 avanza en penales y elimina a Argentina

Argentina comenzó el partido con un gol que los puso en ventaja al minuto 8 del encuentro. En una jugada prefabricada de tiro de esquina, Felipe Esquivel cobró con una finta de centro para mandarle el baló a Ramiro Tulán, quien se perfiló y mandó un remate con la parte externa para mandar el balón a las redes cercano al ángulo.

México respondió en los primeros minutos del segundo tiempo con un ‘gol de vestidor’. Ian Olvera se sumó al ataque por el sector izquierdo y mandó un centro que techó a toda la defensa argentina. Dentro del área chica, apareció Luis Gamboa para rematar de cabeza y empujar la pelota a la portería albiceleste.

El equipo tricolor comenzó a jugar más al frente y aumentó la ventaja en el minuto 58. En una jugada a balón parado, Félix Contreras remató de cabeza dentro del área y nuevamente Luis Gamboa hizo el desmarque para rematar y hacer su doblete.

¡GOOOL DE MÉXICO! DOS A UNO 🇲🇽⚽ ¡Doblete de Gamboa! El Tri está dando la vuelta



— TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Finalmente, en la recta final del partido, un error en la salida de Santiago López le dio el empate a Argentina en el 87. Fernando Closter se sumó al ataque y remató de cabeza para poner el balón en las redes. El guardameta mexicano intentó cortar el envío con los puños, pero no alcanzó el esférico y le dejó el marco abierto al defensor argentino.

La polémica no quedó fuera del partido, ya que el cuerpo técnico y los jugadores argentinos argumentaban que existió un fuera de lugar en la segunda anotación. El árbitro central acudió a la pantalla del VAR y después de la revisión rectificó que la posición del jugador y el gol eran válidos. Los reclamos le costaron una amonestación al entrenador del equipo sudamericano, Diego Placente.

El momento de la redención para Santiago López llegó en la tanda de penales. El portero de Toluca no sólo atajó el primer penal de la tanda, sino que fue el encargado de hacer el quinto y definitivo gol de la serie para darle a México el boleto a la siguiente ronda.

¿Cuándo jugará México los octavos de final del Mundial Sub-17?

Ahora, México continúa su camino en esta Copa del Mundo de Qatar 2025. Su siguiente enfrentamiento será contra Portugal el próximo lunes 17 de noviembre en horario aún por confirmar.