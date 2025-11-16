Sinner destrona a Alcaraz y revalida el título en las Finales ATP

UN CAMPEÓN IMBATIBLE. Pese a la victoria, Sinner no logra arrebatar el número uno a Alcaraz, quien cierra la temporada como líder del ranking mundial.

Jannik Sinner confirmó su dominio en el circuito al conquistar por segundo año consecutivo las Finales ATP, sin ceder un solo set en todo el torneo. El italiano, número 2 del mundo, se impuso en una final vibrante ante Carlos Alcaraz, quien buscaba su primer título en el certamen.

El duelo, disputado en el Pala Alpitour de Turín, se resolvió en dos parciales: 7-6(4) y 7-5, en un choque marcado por la intensidad y la calidad técnica de ambos jugadores.

LAS PALABRAS DEL CAMPEÓN

Tras levantar el trofeo, Sinner expresó su satisfacción:“Es increíble terminar el año así, frente a mi gente. He trabajado mucho para llegar a este nivel y ganar sin perder un set es algo que me llena de orgullo. Carlos es un rival increíble, seguro tendremos muchas más batallas en el futuro”, declaró el italiano.

ALCARAZ RECONOCE LA SUPERIORIDAD

Por su parte, Carlos Alcaraz elogió el nivel de su adversario:“Jannik ha jugado un torneo espectacular, no me dio muchas opciones. Estoy triste por la derrota, pero también motivado para seguir mejorando. Mi objetivo es volver más fuerte el próximo año”, afirmó el murciano.

ESTADÍSTICAS CLAVE DEL PARTIDO

Aces: Sinner 8 – Alcaraz 7

Sinner 8 – Alcaraz 7 Porcentaje de primer servicio: Sinner 72% – Alcaraz 65%

Sinner 72% – Alcaraz 65% Puntos ganados con primer saque: Sinner 78% – Alcaraz 73%

Sinner 78% – Alcaraz 73% Break points convertidos: Sinner 2/5 (40%) – Alcaraz 1/4 (25%)

Sinner 2/5 (40%) – Alcaraz 1/4 (25%) Errores no forzados: Alcaraz 32 – Sinner 31

Alcaraz 32 – Sinner 31 Golpes ganadores: Alcaraz 18 – Sinner 17

Alcaraz 18 – Sinner 17 Total de puntos ganados: Sinner 74 – Alcaraz 59

IMPACTO EN EL RANKING ATP

Pese a la victoria, Sinner no logra arrebatar el número uno a Alcaraz, quien cierra la temporada como líder del ranking mundial. Así queda el Top 10 tras las Finales ATP:

Carlos Alcaraz – 12,050 puntos Jannik Sinner – 11,500 puntos Alexander Zverev – 5,160 puntos Novak Djokovic – 4,830 puntos Felix Auger-Aliassime – 4,245 puntos (+3) Taylor Fritz – 4,135 puntos Alex De Miñaur – 4,135 puntos Lorenzo Musetti – 4,040 puntos (+1) Ben Shelton – 3,970 puntos (-4) Jack Draper – 2,990 puntos

Este resultado confirma que Alcaraz termina el año como número uno por segunda vez en su carrera, mientras que Sinner se consolida como el gran rival a batir en 2026.