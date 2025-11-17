John Cena habla de sus últimos días en WWE: “Es el mejor momento para estar aquí... y por eso me voy”

John Cena se prepara para su última pelea en WWE: fecha, sede y cómo se elegirá a su rival

Durante una reciente aparición pública, el 16 veces campeón mundial compartió cómo vive este cierre de ciclo y por qué cree que ahora es cuando debe alejarse del ring.

El también protagonista de cine comentó que, aunque WWE se encuentra en uno de sus periodos más fuertes en cuanto a talento, innovación y alcance internacional, siente que su etapa dentro de la lucha libre profesional está llegando a su conclusión. “Es el mejor momento para estar aquí… y por eso me voy”, aseguró, señalando que la evolución de la empresa y el impulso de nuevas superestrellas le indican que es el instante adecuado para ceder el protagonismo.

Fecha y evento

Su última lucha será en Saturday Night’s Main Event, el 13 de diciembre de 2025.

La última aparición de Cena en un Monday Night Raw puede verse en México a través de Netflix.

No se ha anunciado un rival fijo para Cena en esa lucha. WWE está organizando un torneo llamado “The Last Time Is Now” (“La última vez es ahora”) para determinar quién lo enfrentará en su despedida.