Víctor Pérez también emigra a LIV Golf para la temporada 2026

Cambio de liga. El francés Víctor Pérez emigra del PGA Tour a LIV Golf para el 2026. (Foto especial)

Todo indicaba que en la temporada 2025 del PGA Tour ninguno de sus miembros sería tentado por LIV Golf, incluso el último caso que sacudió a la liga fue el de John Rahm en diciembre de 2023, pero para la temporada 2026 se ha anunciado que el francés Víctor Pérez será jugador de la liga de golf de inversión saudí.

Pérez, quien compitió en el World Wide Technology Championship del PGA Tour en The Cardonal at Diamante Los Cabos, Baja California Sur, terminó en empate al sitio 21 el pasado 9 de noviembre y ya no participó en el Butterfield Bermuda Championship el reciente fin de semana.

Este martes 18 de noviembre LIV Golf confirmó que Víctor Pérez, también jugador del DP World Tour, se convirtió en el primer francés en unirse a su liga de cara a la temporada 2026 para formar parte del equipo Cleeks Golf Club que capitanea el alemán Martin Kaymer. Los demás miembros del equipo son el inglés Richard Bland y la estrella polaca Adrian Meronk.

Cleeks Golf Club, uno de los equipos fundadores de LIV Golf, comenzó la temporada 2025 con fuerza, con la victoria de Meronk en el evento inaugural del LIV Golf Riad. Con la incorporación de Pérez, el equipo tiene grandes ambiciones para la temporada 2026.

En la actual temporada del PGA Tour, liga rival de LIV Golf, Víctor Pérez 120 del ranking mundial logró un Top 10 en el RBC Canadian Open y más 5 Top 20.

Se convirtió en profesional en 2015, entre las victorias de Pérez destacan el Alfred Dunhill Links Championship de 2019, el Dutch Open de 2022 y el Abu Dhabi HSBC Championship de 2023. También representó a Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuera del campo, el francés es conocido por su personalidad, estilo y enfoque moderno del golf, cualidades que coinciden con las del Cleeks Golf Club.

Pérez emocionado por el nuevo rumbo

“Unirme al Cleeks Golf Club para la temporada 2026 es como unirme al próximo gran capítulo del golf, ya que este club sigue superando límites, ofreciendo un rendimiento del más alto nivel y aportando una energía y visión renovadas al deporte”, declaró Pérez.

“El crecimiento de este deporte ha sido increíble, y la innovación y la energía de LIV Golf lo impulsan hacia adelante. Estoy emocionado de formar parte de este impulso y tengo muchas ganas de empezar en Riad”.

El debut de Pérez con el Cleeks está previsto para el torneo inaugural de la temporada en Riad, en febrero, en medio de gran expectación de cara al inicio de la temporada 2026. La unidad del equipo y la llegada de un jugador de alto nivel generan un nuevo impulso y grandes aspiraciones para el Cleeks Golf Club en 2026.