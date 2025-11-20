Copa Mundial FIDE 2025 (3)

. .

José Eduardo Martínez Alcántara, nacido el 31 de enero de 1999 en Lima, Perú, es un gran maestro de ajedrez dinámico conocido por su estilo agresivo, su destreza en línea y su resiliencia ante la controversia. Obtuvo el título de Gran Maestro en 2018 y saltó a la fama al ganar el Campeonato Mundial Juvenil FIDE Sub-18 en 2017. Representando a Perú, compitió en la Olimpiada de Ajedrez de 2018 en Batumi y conquistó el Torneo Zonal Sudamericano en 2019, clasificándose para la Copa del Mundo de ese año, donde cayó en la primera ronda ante Dmitry Jakovenko. Como popular streamer de ajedrez bajo el alias “Jospem”, Martínez ha construido un enorme seguimiento en línea mediante eventos de blitz de alto riesgo y contenido atractivo, acumulando más de $59,000 en ganancias de torneos.

“LUCHA DE CULPAS”

En 2024, buscando mayores oportunidades, cambió de federación a México, marcando un giro pivotal. Ese año enfrentó acusaciones infundadas de trampa por parte del excampeón mundial Vladimir Kramnik durante partidas en línea, lo que llevó a dos enfrentamientos de blitz de alto perfil: Martínez ganó el duelo de junio en Madrid por 14.5-11.5, pero perdió el desempate de agosto en Londres por 19-17 en medio del duelo personal por el fallecimiento de su madre. Estos choques, apodados “Lucha de Culpas”, solo amplificaron su visibilidad, demostrando su compostura bajo presión.

Desempeño en la Copa del Mundo FIDE 2025 (hasta el 16 de noviembre)

Ingresando a la Copa del Mundo FIDE de $2 millones en Goa, India (1 al 26 de noviembre), como el jugador mejor clasificado de México con 2644 de Elo, Martínez ha protagonizado una carrera explosiva, convirtiéndose en el primero en avanzar a la Ronda de 8 (sexta ronda) y asegurando un puesto en cuartos de final —el avance más profundo para un no sembrado—. En su camino derrotó al MI Isaak Huh (EE.UU., 2450), al GM Velimir Ivić (Croacia, 2540) al GM Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán, 2750), número 12 del mundo, por 2–0, al GM Alexey Sarana (Serbia, 2661) y al GM indio Pentala Harikrishna (2697).

Nodirbek Abdusattorov – José Martinez

1.e4 d6 2.d4 e5 3.Cf3 exd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Ae7 6.Af4 0–0 7.Dd2 Cc6 8.0–0–0 Cxd4 9.Dxd4 a6 10.f3 b5 11.g4?! (Ahora es igualdad. Hay jugadas mejores; entre ellas Rb1, Df2 o h4)

c5 12.De3 b4 13.Cd5 Cxd5 14.Txd5 Ae6 15.Ac4 Axd5 16.Axd5 Tc8?! (José había jugado perfecto hasta este momento. Con Ta7 o la devolución de la calidad con a5 conservaba pleno equilibrio)

17.g5 c4!? 18.Rb1 Da5 19.h4 Tc5? (Se impone 19….c3=)

20.Dd4!? Tfc8?! 21.h5 Txd5? 22.exd5 Af8

. .

23.h6? (Las blancas ganan fácilmente mediante 23. g6)

23….Dc5 24.De4 g6 25.Ae3 Db5 26.Ad4? = Te8 27.Df4 f5 28.gxf6 Dxd5 29.b3 Rf7 30.Dg4 Df5 31.Dg2 c3 32.a4 bxa3 33.Ra2 a5 34.Th4?? (Y ahora pierden. Sólo 34 Df2 las salva)

a4 35.Axc3 axb3+ 36.Rxb3 Tb8+ 37.Tb4 De6+ 38.Rxa3 d5 39.Df1 d4

0–1