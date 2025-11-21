Deam Burmester alcanza a Caleb Surratt en la punta del PIF Saudi International

2025 PIF Saudi International El sudafricano Deam Burmester firmó la ronda más baja en la tercera jornada en el Riyadh Golf Club. (Ian Walton/Asian Tour/Ian Walton/Asian Tour)

El estadounidense Caleb Surratt mantuvo el liderato en el torneo PIF Saudi International por tercer día consecutivo, pero esta vez le acompañó el sudafricano Deam Burmester, quien lo alcanzó tras un recorrido de 64 golpes. El mejor mexicano en la contienda es Santiago De la Fuente.

La clasificación de la Serie Internacional se decidirá este sábado en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudita, y los dos primeros clasificados obtendrán plazas para la LIV Golf en su temporada 2026.

En tanto Surratt que firmó ronda de 68 golpes y Burmester de 64, ambos actual jugadores LIV Golf, llevan -17 golpes en el acumulado y sacan un impacto de distancia a José Ballester (ESP) y cuatro a Richard Bland (ING), Adrian Meronk (DIN) y a Anthony Khim (EU) de cara a la ronda final del sábado.

Surratt no del todo satisfecho

“No siempre se juega al máximo. Empecé con fuerza, la verdad es que no fallé muchos golpes al principio. Cometí algunos errores, pero no empecé con mi mejor juego. Estoy muy orgulloso de la lucha que mostré el resto del día”, dijo Surrat.

Burmester firmó una tarjeta de 63 golpes el jueves y, sorprendentemente, casi la iguala el viernes. No cometió ningún bogey y logró siete birdies, incluyendo los dos últimos hoyos. Es uno de los pegadores más potentes del campo y alcanzó el hoyo 18, un par 4 de 396 yardas, desde el tee.

Es uno de los pegadores más potentes del lugar y alcanzó el hoyo 18, un par 4 de 396 yardas, desde el tee.

Hace una semana el sudafricano quedó segundo en una competencia de drive largo en Sudáfrica, y esa experiencia le ha servido de mucho esta semana. “Se trata más bien de la movilidad y rotación de la cadera, y de cómo genera velocidad sin sentir que tiene que golpear la bola con tanta fuerza”, explicó Burmester.

Santiago De la Fuente se defiende

De los tres mexicanos en la competencia, el jalisciense Santiago De la Fuente es el mejor posicionado tras su ronda de 67 golpes y con un acumulado de -7 impactos comparte el sitio 30 de la tabla.

Ese puesto también posiciona al mexicano como uno de los dos mejores golfistas latinos, junto al colombiano Sebastián Muñoz, quien al igual que Santiago ocupa el sitio 30 de la tabla.

Abraham Ancer firmó ronda de 68 golpes y está un puesto por debajo con suma de -6, mientras Carlos Ortiz con ronda de 70 y suma de -5 comparte el sitio 52 del tablero.

Este torneo, con una bolsa de premios de 5 millones de dólares, es el más lucrativo de la temporada en el Asian Tour y el último evento del año en The International Series.