WWE SmackDown: Horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo a Penta

Penta vs Finn Bálor se convierte en el combate más esperado del Torneo de John Cena

WWE SmackDown de este 21 de noviembre aterriza con una cartelera cargada de emoción y choques determinantes en pleno ascenso hacia Survivor Series. La marca azul prepara una función con ritmo, tensión y enfrentamientos que podrían cambiar el rumbo de varias historias dentro de la empresa.

Una noche decisiva rumbo a Survivor Series

El duelo que más ha generado conversación es el de Penta contra Finn Bálor, un combate que los aficionados han comparado con un “Pachuca vs Pumas luchístico” debido a la intensidad y el choque de estilos que promete. Ambos gladiadores buscan avanzar en el Torneo Last Time Is Now, que definirá al próximo rival de John Cena, lo que ha elevado las expectativas al máximo.

SmackDown también presentará la celebración de Chelsea Green, además del enfrentamiento entre Fraxiom y DIY. Nathan Frazer y Axiom llegan con cuentas pendientes luego de la violenta agresión cometida por Ciampa semanas atrás, alimentando una rivalidad que sigue creciendo con cada aparición.

El Last Time Is Now Tournament continúa su primera ronda, con luchadores como Rusev, Sheamus, LA Knight, Jey Uso, Solo Sikoa y Gunther ya clasificados a los cuartos de final. Esta noche definirá nuevos avances con dos choques que podrían marcar el rumbo del torneo: Penta vs Bálor y Fraxiom vs DIY.

WWE SmackDown se transmitirá este viernes 21 de noviembre a las 7:00 PM a través de Netflix, en una edición que promete ser una de las más destacadas del año. Con rivalidades encendidas, un torneo en desarrollo y un combate estelar que ya es tendencia en México, la velada podría quedar grabada como una de las más memorables rumbo a Survivor Series.