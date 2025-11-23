Nuevo patrocinador oficial se une a la emoción del Mundial de Futbol 2026

QUE COMIENSE LA FIESTA En punto de las 7:30 p.m., la fachada del Museo del Estanquillo se iluminó para revelar el anuncio: AXE será patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. (Foto: José Adrián Fernández García).

AXE encendió la pasión futbolera en pleno corazón de la Ciudad de México para presentar su alianza como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La experiencia comenzó en el Ángel de la Independencia, donde influencers, actores y amantes del futbol subieron al Capital Bus de AXE, que los llevó directo al Museo del Estanquillo.

UNA CELEBRACIÓN CON ESENCIA MEXICANA

Desde la llegada, la energía se sintió en cada rincón: música, baile, color y un ambiente completamente mexicano que convirtió las calles del Centro en una fiesta. Entre actividades y luces, AXE preparó una experiencia multisensorial para presentar oficialmente esta colaboración que promete acompañar el camino rumbo al Mundial.

EL GRAN ANUNCIO EN EL MUSEO DEL ESTANQUILLO

En punto de las 7:30 p.m., la fachada del Museo del Estanquillo se iluminó para revelar el anuncio: AXE será patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además, la marca presentó la forma en la que cualquier persona podrá ganar boletos para ver jugar a la Selección Nacional de México. Durante el evento incluso se reveló al primer afortunado, ganador de un pase doble para disfrutar un partido del Mundial.

INNOVACIÓN DIGITAL: AXESS BY AXE

AXE también anunció AXESS BY AXE, su nueva app disponible en iOS y Android, donde los fans podrán ganar AXE Coins y canjearlos por boletos del Mundial o productos exclusivos. La marca estará presente en el FIFA Fan Festival™, llevando dinámicas y experiencias a miles de aficionados.

PROMOCIÓN “EL TRES GANADOR”

Otra de las activaciones clave es “El Tres Ganador”, promoción conjunta entre AXE, Rexona y Dove que ofrece 184 pases triples para partidos en México y más de 3,000 premios adicionales. Para participar, basta con comprar productos de las marcas, registrar los tickets y sumar puntos. La dinámica estará activa del 1º de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026.

GRAN EXPECTATIVA. Prendió la fiesta en el Centro Histórico. (Foto: José Adrián Fernández García).

UN INICIO LLENO DE MÚSICA Y COMUNIDAD

Con música, comunidad y un ambiente que celebró lo mejor del espíritu mexicano, AXE marcó el inicio de un recorrido que promete acercar la emoción del futbol a miles de fans en México, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.