¡Regresa Joe Burrow! El quarterbak de Bengals jugará el partido de Thanksgiving

Joe Burrow El mariscal de campo se recuperó de una rotura del dedo gordo del pie antes de lo previsto para cerrar la temporada con los Bengals.

Después de 10 semanas de ausencia, Joe Burrow volverá al mando de la ofensiva con los Cincinnati Bengals. El egresado de LSU superó las expectativas en su tiempo re recuperación y estará iniciando el próximo partido estelar de Día de Acción de Gracias en lo que será un duelo divisional en contra de los Baltimore Ravens.

Coach de Bengals anuncia que regresa Joe Burrow

Este lunes 24 de junio, el coach de ‘Cinci’ declaró a reporteros locales que “espera que Jor Burrow juegue” el siguiente partido, que será el jueves 27 de noviembre en la tripe cartelera de ‘Thanksgiving’.

Bengals coach Zac Taylor says he expects QB Joe Burrow (toe) to play Thursday vs Ravens. pic.twitter.com/8GenTR8lJt — NFL (@NFL) November 24, 2025

Joe Burrow no ha jugado desdela semana 2 de esta temporada cuando salió lesionado frente a los Jacksonville Jaguars luego de sufrir una rotura grado 3 del dedo gordo del pie. Inicialmente, se espera que el mariscal de campo estuviera fuera hasta el mes de diciembre, pero logró superar la expectativa médica para estar de nueva cuenta en el terreno de juego.

Además, la ofensiva también contará de nueva cuenta con el receptor Ja’Marr Chase, quien fue suspendido en el partido de la semana 12 frente a los New England Patriots luego de un altercado que tuvo en el terreno de juego en la semana 11 en contra del defensivo de Pittsburgh, Minkah Fitzpatrick.

¿Aún hay tiempo para Bengals de llegar a Playoffs?

Los Benglas comenzaron una temporada prometedora con récord de 2-0 en sus dos primeros enfrentamientos, pero la lesión de Burrow y el bajo desempeño defensivo los ha relegado en la carrera por los Playoffs con un récord de 3-8. Sin embargo, el norte de la Conferencia Americana llega como la división con menos victorias esta temporada, siendo liderada por Baltimore y Pittsburgh con récord de 6-5

Los Bengals tienen todavía tienen dos partidos por disputar frente a los Baltimore Ravens, por lo que, en caso de ganarlos y también al menos tres de los otros cuatro partidos, sus esperanzas podrían volver a encenderse para tener un lugar nuevamente en la postemporada.