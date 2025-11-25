¿Se quedará George Pickens con los Dallas Cowboys?: Esto dijo Jerry Jones

Jerry Jones sobre George Pickens La llegada de Pickens fue uno de los intercambios hechos por Jerry Jones esta temporada costando el receptor una tercera ronda del draft 2026.

Los Dallas Cowboys consiguieron una victoria estelar en la semana 12 de la NFL luego de remontar un 21-0 en contra de los Philadelphia Eagles donde el receptor abierto, George Pickens, volvió a ser la figura estelar de la ofensiva. El ex de los Steelers está teniendo la mejor temporada de su carrera con 8 pases de anotación recibidos y habiendo superado ya las mil yardas por recepción. Ahora, estando en su último año de contrato, el dueño del equipo dio pistas sobre la posible continuidad de este jugador a largo plazo.

¿Qué dijo Jerry Jones sobre la continuidad de George Pickens con los Dallas Cowboys?

Dos días después de su triunfo más reciente y a dos días de su partido de Thanksgiving frente a Kansas City, el dueño y gerente general, Jerry Jones, fue cuestionado sobre si el receptor se saldrá del equipo para la temporada 2026.

George Pickens was making plays all afternoon in Week 12 👏 pic.twitter.com/U0F7pvfegG — NFL (@NFL) November 24, 2025

“No, no lo creo en este momento (que salga del equipo). Tenemos dos receptores número uno, y eso es excepcional justo ahora que, ¿adivinen qué?, nuestro mariscal de campo está probablemente en su mejor momento. Y hay más. Me gusta lo que vemos en ese lado del campo. Y, por supuesto, después de lo que hicimos el domingo, hay que entusiasmarse con lo que estamos haciendo en defensa”, aseguró Jones.

Esta temporada, George Pickens ha sido el receptor principal de la ofensiva comandada por Dak Prescott liderando en todos los rubros como pases atrapados (67), yardas recibidas (1,054), promedio de yardas por recepción (15.7) y pases de anotación recibidos (8).

Jerry Jones doesn't envision a scenario where George Pickens won't be on the #DallasCowboys next season:



"We have 2 No. 1 receivers. ... There's nothing we can gain from speculating (about his contract). The bottom line is we're in good shape." pic.twitter.com/aER4e69UYp — 105.3 The FAN (@1053thefan) November 25, 2025

¿Qué tiene que hacer Dallas para quedarse a Pickens y cuánto podría costarles?

Previo al inicio de esta temporada, Pickens fue intercambiado de los Pittsburgh Steelers a los Dallas Cowboys a cambio de una tercera selección del draft 2026. Actualmente, se encuentra en el último año de su contrato de novato, por lo que Dallas tendría que negociar con él para mantenerlo en el equipo la próxima campaña.

Por el rendimiento de esta temporada, Pickens podría aspirar a una extensión que se encuentre cerca de los 40 millones promedio por año (cifra que actualmente ostenta Ja’Marr Chase como el mejor pagado en esta posición).

Otra opción que tendría el dueño del equipo, sería colocar la etiqueta de jugador franquicia a Pickens para mantenerlo en el equipo por 34.9 millones de dólares en el tope salarial de forma directa, en caso de que el receptor la firme, aunque existe el riesgo de que las negociaciones se tornen hostiles y Pickens se ausente a entrenar para solicitar su renovación a largo plazo o salida del equipo.

Por si esto fuera poco, el representante de George Pickens es David Mulugheta, quien también es representante de Micah Parsons y cuyas diferencias con Jerry Jones fueron cruciales para que el ala defensivo terminara siendo intercambiado a los Green Bay Packers previo al inicio de esta temporada.