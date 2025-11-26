Fox integrará la Lucha Libre AAA Worldwide a su oferta deportiva a partir del 2026

A partir de 2026, FOX reforzará de manera significativa su catálogo deportivo en México gracias a un nuevo acuerdo con la empresa de lucha libre mexicana AAA Worldwide, uno de los espectáculos más populares y seguidos del país. Con esta alianza, FOX busca consolidarse como una de las principales opciones para el público aficionado al deporte en México, ofreciendo una mezcla de contenidos nacionales e internacionales.

¿Qué eventos transmitirá FOX de la AAA?

El anuncio se realizó este 25 de noviembre de 2026, donde FOX Corporation informó que la incorporación de la AAA forma parte de su estrategia para ampliar su presencia en el mercado mexicano y fortalecer su programación deportiva. Con este acuerdo, la televisora transmitirá los principales eventos de la compañía luchística, incluyendo los Premium Live Events como Triplemanía, uno de los espectáculos más importantes de la lucha libre en el país, donde las máximas estrellas de la lucha libre mexicana harán parte, tales como: Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Psycho Clown, Pagano, Pentagón Jr., Rey Fénix, Mr. Iguana, Vikingo, Lola Vice, La Parka, Dragón Lee y El Grande Americano.

Además de las funciones especiales, FOX también transmitirá eventos semanales desde México y otros países de Centroamérica y Sudamérica, con excepción de Brasil.

Otro punto importante del acuerdo es que el contenido de AAA estará disponible no solo en televisión, sino también en plataformas digitales de FOX. Esto incluye el servicio de streaming gratuito con anuncios, FOX en Tubi, así como el contenido bajo demanda dentro de las aplicaciones de televisión de paga y la plataforma SVOD FOX One. Así, los aficionados podrán seguir las funciones desde cualquier dispositivo.

¿Cuál es el objetivo del convenio entre FOX y la AAA?

Desde AAA, sus representantes señalaron que este convenio marca un paso clave dentro de su estrategia de crecimiento, ya que permite llevar su espectáculo a nuevas audiencias y fortalecer su presencia internacional. Destacaron también que la lucha libre mexicana forma parte de la cultura del país y que este tipo de alianzas ayudan a que más personas conozcan la tradición y los personajes que han surgido dentro de la empresa.

Una de las figuras que reaccionó al anuncio fue el luchador Rey Mysterio, quien inició su carrera en la AAA. Expresó que la lucha libre siempre ha sido parte de su vida y ver cómo AAA llega a nuevas plataformas a través de FOX le genera orgullo y felicidad. Aseguró que este acuerdo ampliará las posibilidades de que más personas conozcan la lucha libre, un deporte que forma parte de la cultura mexicana.

Con la integración de AAA, FOX complementará una oferta deportiva que ya incluye ligas de fútbol como la Liga MX, Premier League, UEFA Champions League, la Ligue 1 de Francia y la Coppa Italia, además de otros deportes como béisbol, automovilismo y pádel.

FOX Latinoamérica inició sus operaciones en México en junio de 2025 con la adquisición de Caliente TV, y desde entonces ha buscado consolidarse como un proveedor fuerte de contenido deportivo. La incorporación de Lucha Libre AAA Worldwide representa un paso más para ampliar su impacto dentro del mercado mexicano.