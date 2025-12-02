Isack Hadjar será compañero de Max Verstappen y Arvid Lindblad de Liam Lawson

Emoción por el ascenso. Isack Hadjar agracede al equipo la oportunidad y la confianza que se le da para competir en el nivel más alto de la Fórmula 1. (@F1)

Las escuderías Red Bull y Racing Bulls anunciaron cambios en sus pilotos este martes 2 de diciembre para la temporada 2026 de la Fórmula 1, al dar a conocer que el francés Isack Hadjar asciende para ser compañero de Max Verstappen y el británico Arvid Lindblad, piloto de la academia de Red Bull, se unirá a Liam Lawson en Racing Bulls.

Mientras Yuki Tsunoda, quien este año acompañó a Verstappen quedará como piloto reserva del equipo austriaco. Al japonés no lo ayudó su mal campeonato 2025, tras haber reemplazado a Lawson en Red Bull después de los dos primeros grandes premios que también fueron un desastre inicial para el neozelandés.

Tsunoda fue ampliamente superado por Verstappen tanto en clasificación como en carrera, al punto de que sólo ha sumado 30 puntos en Red Bull, mientras que el neerlandés llega a un desempate a tres por el título con un total de 396.

Cambios de cara al 2026. El británico Arvid Lindblad, piloto de la academia de Red Bull, será el nuevo compañero de Liam Lawson en Racing Bulls. (@F1)

En esas condiciones, Isack Hadjar será promovido desde Racing Bulls después de una sólida campaña como debutante, que incluyó un podio en el Gran Premio de Países Bajos. El subcampeón de la F2 2024 también logró dos sextos puestos para colarse en el top 10 del campeonato de pilotos, superando a su compañero Lawson en clasificación.

El agradecimiento por delante

“Estoy muy agradecido con Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza para competir en el nivel más alto de la Fórmula 1. Después de todo el trabajo duro que he realizado desde que me uní al Junior Team, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera y ellos siguieron creyendo en mí y empujándome”, dijo Hadjar al conocer su ascenso a Red Bull.

“En su primera temporada de F1 ha mostrado una gran madurez y ha demostrado ser un aprendiz rápido. Lo más importante es que ha exhibido la velocidad pura que es el requisito número uno en este deporte. Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y producir magia en la pista. 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Ford Powertrains; son tiempos emocionantes y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos”, dijo por su parte Laurent Mekies, CEO y director del equipo Oracle Red Bull Racing.