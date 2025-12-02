Rory McIIroy está listo para estrenarse en el Crown Australian Open

De gira por Australia. Rory McIlroy presume con elegancia en Australia la chaqueta verde de campeón del Masters (Foto especial)

Rory Mcllroy ya se encuentra en Australia para participar esta semana en el Crown Australian Open, segundo torneo del DP World Tour temporada 2026 y último en el calendario del norirlandés con el que pretende cerrar con broche de oro su brillante temporada 2025.

En este torneo que se jugará del 4 al 7 de diciembre en el Royal Melbourne, el número dos del mundo se enfrenta a uno de los mejores campos de golf del planeta, cumpliendo la primera etapa de un compromiso de dos años con el evento.

Rory que ya entrenó en el campo comprobó que uno de los grandes retos será enfrentar los feroces bunkers, así lo ilustran medios australianos. Así que el vigente campeón en Augusta, quien por cierto mostró con orgullo su chaqueta verde en Australia, sabe que tendrá que ser algo más que paciente.

En sus dos primeras rondas a Rory le acompañarán los locales Adam Scott y Min Woo Lee.

Al igual que la pasada semana en el Australian PGA Championship 12 jugadores LIV Golf también competirán en el Australian Open, con Rory como el segundo mejor jugador del planeta.

Para esta cita los jugadores han tenido que desplazarse casi 1.800 kilómetros, entre Brisbane y Melbourne, para participar en un torneo con más de 120 años de historia y considerado uno de los más prestigiosos del hemisferio sur.

De los 156 jugadores que incluye el field, siete se encuentran en el Top 100 mundial, siendo McIlroy el jugador de mayor rango.

Royal Melbourne. Los golfistas deben de tener cuidado de no caer en las trampas que están profundas. (Foto especial)

La armada española la integran siete competidores: Adri Arnaus, Quim Vidal, Josele Ballester, Sebas García, Rafa Cabrera y el campeón la pasada semana en Brisbane, David Puig.

Entre los siete Latinos están: Joaquín Niemann (Chile), Andrés Gallegos (Argentina); Carlos Ortiz y Abraham Ancer (México), Sebastián Muñoz (Colombia), Rafa Campos (Puerto Rico) y Fabrizio Zanotti (Paraguay).

Y como campeones latinos anteriores: Joaquín Niemann (2023) Chile y Abraham Ancer (México) 2018.

Será la cuarta ocasión en la que el Australian Open forme parte del calendario del circuito europeo, un hecho que subraya el creciente vínculo entre el golf australiano y el DP World Tour.