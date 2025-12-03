Scottie Scheffler y Rory McIlroy, entre los nominados a Jugador del Año del PGA Tour

Se felicitan. El norirlandés McIlroy y el estadounidense Scheffler son buenos jugadores y mejores amigos. (Foto especial)

El PGA Tour dio a conocer este miércoles los nominados al Premio Jack Nicklaus (Jugador del Año) y al Premio Arnold Palmer (Novato del Año) para la temporada 2025, según lo decidido por los directores de Jugadores del PGA Tour y los miembros del Consejo Asesor de Jugadores (PAC).

Son cuatro jugadores los que están nominados al Premio Jack Nicklaus como Jugador del Año 2025 del PGA Tour: el inglés Tommy Fleetwood, el estadounidense Ben Griffin, el norirlandés Rory McIlroy (2 del mundo) y el estadounidense Scottie Scheffler (1 del mundo).

Candidatos a Novato del Año 2025

En cuanto a los nominados al Premio Arnold Palmer como Novato del Año 2025 del PGA Tour son cinco: Los estadounidenses Michael Brennan, Steven Fisk y William Mouw, el sudafricano Aldrich Potgieter y el australiano Karl Vilips.

Los premios al Jugador del Año y al Novato del Año se determinan mediante votación de sus miembros, y pueden votar los miembros del PGA Tour que hayan participado en al menos 15 eventos oficiales de la FedExCup durante la temporada 2025.

Por primera vez, los miembros votarán a través de PGA Tour Central, la nueva aplicación y sitio web del Tour. La votación se abrirá el jueves 4 de diciembre y se cerrará el viernes 12 de diciembre. Los ganadores se anunciarán más adelante, informó el PGA Tour.