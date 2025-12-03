UFC 323: ¿Qué mexicanos pelearán y cuándo es la última gran cartelera del año?

La UFC prepara su último gran evento numerado del año y tendrá presencia mexicana asegurada

La UFC prepara su último gran evento numerado del año y tendrá presencia mexicana asegurada. El UFC 323, pactado para el sábado 6 de diciembre de 2025 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, se convertirá en la última cita de élite en el calendario, con peleas por campeonato y nombres de alto impacto en la jaula. Entre ellos, destacan dos representantes de México listos para cerrar la temporada por todo lo alto.

¿Qué mexicanos pelearán en UFC 323?

El primero es Brandon Moreno, una de las figuras más importantes en la historia reciente del deporte nacional. El excampeón mosca buscará un triunfo crucial al enfrentarse al talentoso japonés Tatsuro Taira, un duelo que podría definir el futuro inmediato de la división. Junto a él estará Manuel “Loco” Torres, quien se medirá ante Grant Dawson en peso ligero, un combate que representa una oportunidad clave para escalar posiciones rumbo al 2026.

Los horarios para México apuntan a preliminares desde las 17:00 horas y la cartelera estelar alrededor de las 21:00, con la pelea de Brandon Moreno proyectada cerca de las 23:30, tiempo del centro del país. Así, los seguidores del MMA podrán cerrar el año con una noche cargada de adrenalina, emociones y la presencia mexicana que ya se ha vuelto indispensable en los octágonos más importantes del mundo.

Cartelera completa de UFC 323

Principal

Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan, por el título de peso gallo

Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van, por el título de peso mosca

Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira; peso mosca

Henry Cejudo vs. Payton Talbott; peso gallo

Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov; peso semipesado

Preliminares

Grant Dawson vs. Manuel Torres; peso ligero

Terrance McKinney vs. Chris Duncan; peso ligero

Maycee Barber vs. Karine Silva; peso mosca

La cartelera está diseñada para cerrar el año con potencia: incluye dos peleas de campeonato, una en peso gallo y otra en peso mosca, además de nombres consagrados y regresos esperados, lo que la convierte en la última función de alto perfil del 2025. UFC la ha confirmado como su último evento numerado (PPV) de la temporada, lo que aumenta la expectativa entre los aficionados.