Cabezas de serie en el Mundial de 2026: Lista de los 12 países definidos para el Sorteo (Agencia EFE)

México en el Bombo 1 con las mejores selecciones del mundo, de acuerdo con la FIFA.

Formar parte de la lista de países definidos para el sorteo tiene grandes ventajas; la condición para que una selección sea considerada cabeza de serie para el Mundial FIFA 2026 es que sea anfitriona —en este caso, México, Estados Unidos y Canadá— o bien que esté ubicada entre las mejores selecciones del mundo en el ranking de la FIFA.

¿Cuáles son los 12 países definidos para el sorteo final del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con la participación de 48 países, quienes serán distribuidos en 4 bombos, con 12 selecciones cada uno.

El Bombo 1 corresponde al país anfitrión y, en el caso de la contienda mundialista del próximo año, los países sede: Canadá, Estados Unidos y México.

Estos países son los primeros en ser confirmados junto con los equipos mejor ubicados del ranking FIFA.

Por este motivo, los países anfitriones compartirán las ventajas de pertenecer al Bombo 1 junto a las mejores selecciones del mundo.

Las cabezas de serie en el Mundial 2026, confirmadas para el sorteo final, son:

México

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

La FIFA utiliza una serie de restricciones para evitar que las selecciones de la misma región o nivel futbolístico se crucen demasiado pronto.

Por ejemplo, no puede haber más de dos selecciones de la misma confederación en el mismo grupo, excepto en Europa (UEFA), debido a que el Viejo Continente manda entre 15 y 16 equipos a un Mundial.





¿Qué beneficios tendrá México al ser cabeza de serie?

Este Mundial será una gran oportunidad para México de poder acceder, por fin, más allá del tan soñado quinto partido.

Por tratarse de un país anfitrión, la Selección Mexicana de Futbol estará en el Bombo 1, por lo que tendrá varias comodidades en la fase de grupos, que incluyen evitar a las selecciones más poderosas del planeta, acceder a grupos más accesibles y aumentar sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

De igual forma, disfrutará, junto con los otros dos países anfitriones, de una mejor logística y mejores horarios.

Además, México tendrá de su lado una gran ventaja en el partido inaugural: su afición, lo que lo coloca como un rival prestigioso para el Mundial 2026.

México estará en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D. Solo queda esperar quiénes serán los países que compondrán el grupo correspondiente a cada país sede.