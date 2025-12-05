Roberto Lebrija avanza a la etapa Final del Q-School en el Asian Tour

El mexicano Roberto Lebrija terminó en el segundo sitio en su sección de la Q-School del Asian Tour y eso le permitirá avanzar a la final en dos semanas en dos buscará obtener tarjeta para la gira asiática.
El golfista mexiquense que busca nuevas oportunidades por Asia terminó detrás del chino Guxin Chen en el clasificatorio que se jugó en Chonburi, Tailandia.
Restan por jugarse el Phoenix Gold Golf Bangkok, Grand Prix Golf Club en Kanchanaburi y Springfield Royal Country Club que organizan eventos simultáneos del 10 al 13 de diciembre.
La Etapa Final, posiblemente la prueba de presión más difícil del clasificatorio, regresará al Lake View Resort & GC, Hua Hin, Tailandia, del 17 al 21 de diciembre. Ahí estará el mexicano Lebrija.
La Etapa Final se disputará a cinco rondas con un máximo de 240 jugadores. Los 140 primeros y los empates tras 36 hoyos se clasificarán para las rondas tres y cuatro, y después de 72 hoyos se realizará un nuevo corte a los 70 primeros y los empates, que jugarán la ronda final.
Al finalizar la ronda final, los 35 mejores jugadores se asegurarán la membresía del Asian Tour para la temporada 2026.