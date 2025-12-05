Sorteo del Mundial 2026 hoy: México, en riesgo de quedar en el grupo de la muerte

Javier Aguirre conocerá a los rivales de México Sorteo del Mundial 2026 (Fotos EFE y Cuartoscuro)

El Sorteo del Mundial 2026 llega en un momento difícil para la Selección de futbol de México. Javier Aguirre trabaja a contrarreloj en medio de un panorama irregular, con dudas en varias posiciones y sin la solidez que se esperaba en el cierre del año. El riesgo de quedar en el grupo de la muerte es real y la incertidumbre crece mientras se acerca el evento que definirá el futuro de las selecciones nacionales clasificadas a la Copa del Mundo.

¿Cuándo es el Sorteo del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo que pondrá en marcha de manera oficial el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con 42 selecciones ya calificadas y seis plazas pendientes, el sorteo será la primera gran fotografía del torneo más ambicioso en la historia de la FIFA.

Formato del sorteo del Mundial 2026

La edición 2026 inaugura la estructura de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos con cuatro equipos cada uno. La asignación de bombos sigue el ranking FIFA, aunque dos factores rompen el orden habitual. Los tres anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— ocuparán el bombo uno con un grupo asignado previamente. Además, las selecciones que lleguen desde las repescas, tanto europeas como intercontinentales, se colocarán directamente en el bombo cuatro, sin considerar su posición en la clasificación mundial.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repesca UEFA 1, Repesca UEFA 2, Repesca UEFA 3, Repesca UEFA 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2

La FIFA mantendrá el criterio de confederaciones para evitar cruces repetidos, excepto con los equipos europeos debido a su alta representación; por ello podrá haber dos equipos del llamado viejo continente en un mismo grupo.

¿México en el grupo de la muerte del Mundial 2026?

México parte como cabeza de serie aunque eso no garantiza un grupo accesible. Del bombo dos hacia abajo aparecen selecciones con jerarquía, nivel en curva de crecimiento y actualidad peligrosa. Entre los panoramas más complicados que podrían surgir en el sorteo para la Selección Mexicana están los siguientes grupos:

Opción 1: México, Noruega, Uruguay e Italia

Opción 2: México, Ecuador, Egipto e Italia

Opción 3: México, Marruecos, Noruega e Italia

Opción 4: México, Croacia, Egipto e Italia

La presencia italiana es el elemento que dispara el riesgo. Si supera la repesca europea, la selección tetracampeona caería al bombo cuatro, si no logra avanzar, sería su tercer mundial consecutivo al que no asistiría.

Marruecos es uno de los nombres que más inquietan desde el bombo dos. Con el liderazgo absoluto del Grupo E en las Eliminatorias, la selección dirigida por Walid Regragui mantiene la identidad que lo llevó a las semifinales en Qatar 2022 y conserva un bloque con experiencia europea y recambio generacional.

Con este panorama para México, Javier Aguirre se sentará Centro Kennedy de Washington D. C. a contemplar qué le depara la suerte en el Sorteo del Mundial 2026, en el que estarán presentes Donald Trump y la presidenta de México Claudia Sheinbaum.