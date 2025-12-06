Carlos Ortiz está al acecho de la victoria en el Crown Australia Open

Australian Open. Carlos Ortiz se mantiene constante en el torneo que se juega en Royal Melbourne en Australia (Foto especial)

Carlos Ortiz no cesa en su intento por alcanzar la victoria en el Crown Australia Open, torneo del DP World Tour que se desarrolla en el Royal Melbourne, uno de los campos de golf más exigentes en territorio australiano. El mexicano comparte segundo sitio de la clasificación, cuando solo resta una ronda por jugarse este domingo.

Ortiz, que está jugando su mejor golf en su primera invitación en este torneo de la gira europea, firmó ronda de 66 golpes (-5) en sábado, eso lo elevó del cuarto al segundo sitio compartido, ahora con el sudcoreano Si Woo Kim (65) y el favorito local Cameron Smith (66). Todos suman -12 goles y están a dos impactos del danés Ramus Neegaard- Petersen, líder por segundo día consecutivo.

El tercer recorrido de Ortiz fue libre de bogeys, con birdies en los hoyos 10, 14 y 17, además embocó un eagle en el hoyo 3. Es el segundo eagle del tapatío en lo que va del torneo.

Los tres primeros clasificados de esta semana que no hayan sido exentos se clasificarán para el Open Championship en Royal Birkdale en 2026.

Ramus Neegaard- Petersen (66) se mantiene firme en el liderato por segunda ronda consecutiva y suma de -14 impactos, pero sin confiarse porque en la tercera ronda se le acercaron Smith que tendrá el apoyo de los australianos, Si Woo Kim que ha sido constante en el torneo al igual que Carlos Ortiz, por lo que anticipan un gran cierre.

“Siento que no tuve mi mejor juego, definitivamente no me sentí tan cómodo con la bola”, dijo Smith. “Pero simplemente seguí el proceso, pegué los golpes correctos y estoy contento de haberlo hecho. Eso fue probablemente lo que más me impresionó”.

El norirlandés Rory McIlroy repitió ronda de 68 golpes y con suma de -5 comparte el sitio 24 de la clasificación, lejos de poder ganar el torneo para el que llegó como el gran favorito.

El mexicano Abraham Ancer firmó su mejor ronda del evento con 67 golpes y se metió al Top 15 y es el segundo mejor latinoamericano en la contienda, después de Carlos Ortiz.