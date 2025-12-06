Definen partidos a jugarse en México durante el Mundial 2026

El sueño mundialista comienza en México. En territorio mexicano se jugarán algunos atractivos partidos de la fase de grupos. (Foto especial)

La FIFA presentó este sábado el calendario oficial de la Copa del Mundo 2026 y con ello se confirmó los partidos que se jugarán en territorio mexicano, en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México será protagonista de algunos de los encuentros más atractivos de la Fase de Grupos, que incluye el duelo inaugural y posibles apariciones de figuras como Cristiano Ronaldo o James Rodríguez.

-Habrá tres partidos en la CDMX

Además de ser la Ciudad de México sede de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 también albergará tres partidos de la Fase de Grupos

-11 de junio – Estadio Ciudad de México

* México vs Sudáfrica (juego inaugural, Grupo A)

-17 de junio – Estadio Ciudad de México

* Portugal vs Ganador del Playoff Intercontinental 1

(o Colombia vs Uzbekistán, según la conformación del Grupo K)

24 de junio – Estadio Ciudad de México

* México vs Ganador del Playoff D de UEFA (cierre del Grupo A para el Tricolor)

-Guadalajara albergará más de tres partidos

El Guadalajara también jugará la Selección Mexicana y posibles compromisos de Portugal o Colombia.

11 de junio – Estadio Guadalajara

* República de Corea vs Ganador del Playoff D de UEFA (Grupo A)

18 de junio – Estadio Guadalajara

* México vs República de Corea (2do, partido del Tricolor de Fase de Grupos)

23 de junio – Estadio Guadalajara

* Portugal vs Uzbekistán

(o Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental 1, dentro del Grupo K)

26 de junio – Estadio Guadalajara

* España vs Uruguay

(o Cabo Verde vs Arabia Saudita, correspondiente al Grupo H)

-En Monterrey también habrá tres partidos

En la ciudad de Monterrey están programados dos partidos del Grupo F y el duelo que cerrará el Grupo A.

14 de junio – Estadio Monterrey

* Países Bajos vs Japón

(o Ganador del Playoff B de UEFA vs Túnez, dependiendo de la definición del grupo)

20 de junio – Estadio Monterrey

* Países Bajos vs Ganador del Playoff B de UEFA

(o Japón vs Túnez, segundo duelo del Grupo F en México)

24 de junio – Estadio Monterrey

* Sudáfrica vs República de Corea (cierre del Grupo A)