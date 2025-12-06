Max Verstappen se lleva la pole para el Gran Premio de Abu Dhabi

GP de Abu Dhabi. Max Verstappen ya tomó la delantera en busca de su quinto título mundial en la Fórmula 1. (ALI HAIDER/EFE)

Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada 2025 de la Fórmula Uno. El neerlandés fue más rápido que sus rivales, de McLaren, el inglés Lando Norris (líder del Mundial) y el australiano Oscar Piastri.

El cuádruple campeón mundial firmón su octava pole de la temporada al dominar la clasificación en el Circuito de Yas Marina en 1m22.207s, 201 milésimas menos que Norris y con 230 de ventaja sobre Piastri, tercero en el certamen.

El inglés George Russell (Mercedes), cuarto a 438 y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 523 de Verstappen, ocuparon la cuarta y quinta posiciones.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), quedó a 695 al igual que los anteriores, con el neumático blando y saldrá sexto.

Su compatriota Carlos Sainz (Williams), eliminado en la Q2, arrancará duodécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cayó en la primera ronda, lo hará vigésimo, desde el fondo de la parrilla.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) afrontará la carrera desde la séptima plaza, una por delante del francés Esteban Ocon (Haas).

Desde la quinta fila saldrán el francés Isack Hadjar (RB), noveno, y el japonés Yuki Tsunoda, que el año que viene no será piloto oficial de F1, ya que será reemplazado en Red Bull por el anterior.