Neergaard-Petersen conquista el Abierto de Australia; Carlos Ortiz firma un destacado octavo lugar

El golfista Rasmus Neergaard-Petersen se adjudicó este domingo el Abierto de Australia Crown, consiguiendo su primer título importante como profesional en el histórico Royal Melbourne Golf Club. El danés de 26 años cerró con par en el hoyo 72 para derrotar por un golpe al ídolo local Cameron Smith, quien buscaba romper una sequía de más de dos años sin victorias.

Ambos jugadores llegaron empatados a 15 bajo par tras una emocionante disputa en los últimos nueve hoyos. Neergaard-Petersen firmó rondas de 67, 66, 66 y 70 para un total de 269 golpes, mientras que Smith, ganador del Open Championship 2022, falló un putt clave en el último hoyo que le costó el desempate.

CARLOS ORTIZ, ORGULLO MEXICANO EN EL TOP 10

Por su parte, el mexicano Carlos Ortiz protagonizó una actuación destacada al finalizar en el octavo lugar, consolidándose como uno de los mejores latinoamericanos en el circuito. Ortiz mostró consistencia durante las cuatro rondas y se mantuvo cerca de los líderes en un torneo marcado por la presión y el viento cambiante en Melbourne.

ORTIZ. El mejor latinoamericano. (Foto especial)

Este resultado representa un impulso importante para Ortiz, quien busca recuperar protagonismo internacional y sumar puntos clave en el ranking mundial. Su presencia en el Top 10 confirma el buen momento del golf mexicano en competencias de élite.

SMITH SE QUEDA CORTO Y MCILROY SUFRE EN AUSTRALIA

Mientras tanto, ell australiano Cameron Smith, dos veces campeón del PGA australiano, volvió a rozar la gloria en su abierto nacional, pero sigue sin conquistar la Copa Stonehaven. Su última victoria fue en Bedminster, Nueva Jersey, en 2023, y este segundo lugar marca su regreso a la contienda tras una racha de siete cortes fallados.

Por su parte, el norirlandés Rory McIlroy no pudo recuperarse de los 11 bogeys acumulados en cuatro días, incluyendo un curioso incidente con una cáscara de plátano el sábado. Terminó con 69 golpes en la ronda final, para ubicarse en el décimo puesto.