Toluca y Tigres disputarán la final del Apertura 2025

Liga MX. Jugadores de Toluca celebran su pase a la final del Apertura 2025 en el estadio Nemesio Diez en Toluca. (Felipe Gutiérrez/EFE)

Toluca, el actual campeón, fue el primer finalista del Apertura 2025, después de vencer (3-2) a Rayados de Monterrey, después Tigres de la UANL se convirtió en el segundo semifinalista, tras eliminar al Cruz Azul (1-1) que también igualó en la serie a dos tantos, pero avanzó por su mejor posición en la fase regular.

Toluca sobreve a la reacción de Monterrey

El campeón Toluca sobrevivió a una trepidante reacción del Monterrey que triunfó por 3-2, se convirtió en el primer finalista, tras partido celebrado en el estadio Nemesio Diez.

Con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, Toluca avanzó a la defensa del título. Por Monterrey descontaron Sergio Ramos y de Roberto de la Rosa.

La serie semifinal terminó 3-3 y Toluca avanzó a la defensa del título por haber terminado mejor en la fase regular.

Después de perder 1-0 el partido de ida, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed salieron a buscar el gol necesario para clasificarse a la final.

Los goles cayeron, primero con Pereira, letal con el golpe de pierna derecha pus el 1-0 al 19’. Más adelante, Paulinho aceptó una pelota del argentino Nicolás Castro y de zurda puso el 2-0 al 43’.

Los Rayados del técnico español Domenec Torrent salieron en busca de la puerta contraria, pero al 50’ recibieron otro golpe, el 3-0 con un penalti convertido por Helinho, tras una falta en el área de Ricardo Chávez.

A los pocos minutos Marcel Ruiz le metió una zancadilla al francés Anthony Martial y provocó una pena máxima en favor de Monterrey, cobrado con maestría por Sergio Ramos al 58’.

Monterrey se fue al ataque y al 75’ se acercó al 3-2 con una diana del mexicano De la Rosa, al rescatar un rebote luego de un golpe al travesaño de Iker Fimbres. El tiempo se consumió y con el global 3-3, avanzó el campeón Toluca.

Cruz Azul comete error y se queda

Segundo invitado. Los jugadores de Tigres también celebran el avanzar a la final del Apertura 2025. (Agencia EFE)

Tigres UANL, equipo del campeón mundial argentino Ángel Correa, empató 1-1 con el Cruz Azul y fue el segundo equipo en lograr su pase a la final, en la que enfrentará al Toluca.

El argentino Juan Brunetta convirtió por los Tigres, que pese a igualar la serie 2-2 se clasificaron finalistas por mejor posición en la fase regular.

Cruz Azul falló un penalti cobrado por el uruguayo Gabriel Fernández.

La Final se jugará el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario y la Vuelta será el domingo 14 en el Nemesio Diez, donde se definirá al campeón del Apertura 2025.