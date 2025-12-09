Carlos Alcaraz gana el Premio Stefan Edberg a la Deportividad 2025

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, ha sido distinguido con el Premio Stefan Edberg a la Deportividad 2025, otorgado por sus compañeros y la Asociación Internacional de Periodistas de Tenis (ITWA). Este galardón premia la conducta ejemplar y el respeto hacia rivales y árbitros.

El murciano logra este reconocimiento por segunda vez en su carrera, tras haberlo obtenido en 2023, consolidando su imagen como referente de valores deportivos.

UNA TEMPORADA HISTÓRICA

Alcaraz cerró el año como líder del circuito, con ocho títulos, incluidos dos Grand Slam, en una campaña que lo confirma como la gran figura del tenis mundial.

Uno de los gestos más comentados ocurrió en Roland Garros, cuando en la cuarta ronda ante Ben Shelton concedió un punto a su rival tras admitir que la bola había tocado su raqueta sin estar sujeta, acción que según el reglamento favorecía al estadounidense. Este acto de honestidad fue ampliamente elogiado por la prensa y sus colegas.

REACCIONES DE LOS PROTAGONISTAS

Carlos Alcaraz : “Estoy muy feliz de ganar el Premio Stefan Edberg a la Deportividad. Especialmente porque es un reconocimiento elegido por mis compañeros. Significa mucho para mí” .

: . Felix Auger-Aliassime (nominado): “Carlos es un ejemplo para todos. Su actitud en la pista y fuera de ella es impecable. Merece este premio” (declaración recogida por medios ATP).

(nominado): (declaración recogida por medios ATP). Grigor Dimitrov (ganador en 2024): “Estoy muy agradecido por haber sido parte de esta lista junto a jugadores como Carlos. Él representa lo mejor del tenis actual” .

(ganador en 2024): . Casper Ruud (ganador en 2022): “Me siento honrado de haber ganado este premio en el pasado y ver que ahora lo recibe alguien como Alcaraz, que encarna el espíritu deportivo, es fantástico”.

UN PREMIO CON HISTORIA

El galardón, instaurado en 1996 en honor a Stefan Edberg, ha tenido como grandes dominadores a Roger Federer (13 veces) y Rafael Nadal (5 veces) entre 2004 y 2021. Desde entonces, nuevos nombres como Ruud, Dimitrov y ahora Alcaraz han renovado la tradición del juego limpio.