Confirman el field para el Torneo LAAC 2026 a jugarse en Lima

Promesa latina. El mexicano Carlos Astiazarán es parte del field de 106 jugadores que competirán en el torneo LAAC 2026. (Foto especial)

La undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) confirmó su field para el torneo que se disputará del 15 al 18 de enero de 2026 en el Lima Golf Club, en Lima, Perú, donde se citarán 106 jugadores de 29 países.

El field lo encabezan 10 golfistas ubicados dentro del Top-100 del World Amateur Golf Ranking (WAGR), cifra que duplica la cifra del año pasado, cuando se confirmó el field para el Latin America Amateur Championship 2025.

Entre los nombres más relevantes figuran: Gabriel Palacios (N° 26) y Sebastián Barnoya (74), de Guatemala; Andrey Xavier (34) y Herik Machado (63), de Brasil; José Luis Montaño (54), Flavio Sameja (66) y Vicente Quiroga (98), de Bolivia; Carlos Ardila (60), de Colombia; Segundo Oliva Pinto (83), de Argentina; y Carlos Astiazarán (96), de México. Aaron Jarvis, campeón del LAAC 2022, disputará su sexto LAAC.

Carlos Astiazarán (95) y Gerardo Gómez (161) liderarán a los seis mexicanos en 2026. Astiazarán es el vigente ganador del Campeonato Nacional Amateur, mientras que Gómez finalizó 3° en la pasada edición del LAAC tras firmar 65 y 68 en las últimas dos rondas. México tiene dos campeones del LAAC: Álvaro Ortiz (2019) y Santiago de la Fuente (2024).

El ganador en 2026 obtendrá una invitación para competir en el Masters Tournament y exenciones para The 154th Open en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.