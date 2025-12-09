Helmut Marko deja Red Bull tras dos décadas de éxitos

APUESTA PERSONAL DE MARKO. Helmut fue uno de los principales valedores del ascenso meteórico de Verstappen, primero a Toro Rosso y luego a Red Bull.

El austriaco Helmut Marko, figura clave en la estructura de Red Bull Racing, dejará su puesto como asesor deportivo al término de la temporada. La empresa de bebidas energéticas confirmó la noticia este martes, poniendo fin a una relación de 20 años que marcó una etapa dorada para la escudería.

Durante su gestión, Red Bull conquistó seis campeonatos de constructores y ocho títulos de pilotos, consolidándose como una de las fuerzas dominantes en la Fórmula 1 moderna.

ARQUITECTO DEL ÉXITO Y MENTOR DE CAMPEONES

A sus 82 años, Marko no solo fue consejero estratégico, sino también el impulsor del Programa Junior de Red Bull, cantera que ha llevado a 20 pilotos a la máxima categoría. Entre ellos destacan Sebastian Vettel y Max Verstappen, quienes suman ocho coronas mundiales bajo la bandera de la escudería.

Su influencia se extendió a la selección de talentos para equipos satélite como Racing Bulls (antes Toro Rosso y AlphaTauri), convirtiéndose en un referente en la detección y desarrollo de jóvenes promesas.

GRATITUD Y NOSTALGIA

El tricampeón neerlandés, que llegó a la Fórmula 1 gracias a la apuesta personal de Marko cuando tenía apenas 16 años, expresó su agradecimiento en redes sociales:

“Gracias, Helmut. Juntos logramos todo lo que siempre soñamos. Estoy eternamente agradecido por la confianza depositada en mí”, escribió Verstappen, dejando claro el vínculo especial que los unió durante más de una década.

Cabe recordar que Marko fue uno de los principales valedores del ascenso meteórico de Verstappen, primero a Toro Rosso y luego a Red Bull, una decisión arriesgada que terminó marcando la historia reciente de la F1.

ELOGIOS TRAS AÑOS DE TENSIÓN

Aunque Christian Horner dejó su cargo como jefe de equipo a mitad de temporada, no faltaron sus palabras hacia quien fuera su socio estratégico durante dos décadas:

“Christian y yo hemos trabajado juntos con gran éxito durante más de 20 años. Hemos celebrado logros extraordinarios y formado a dos campeones del mundo y varios ganadores de Grandes Premios. Esa ha sido siempre la filosofía de Red Bull”, señaló Marko en su mensaje de despedida a Horner, reconociendo la etapa compartida pese a las tensiones internas que marcaron los últimos años.

UN LEGADO DIFÍCIL DE IGUALAR

Marko deja tras de sí una estructura sólida y una filosofía que revolucionó la forma de reclutar pilotos en la Fórmula 1. Su salida abre interrogantes sobre el futuro del programa de jóvenes y la continuidad del dominio de Red Bull en la era post-Marko.