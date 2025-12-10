Cruz Azul pierde ante Flamengo y se va eliminado de la Copa Intercontinental

Cruz Azul vs Flamengo | Copa Intercontinental 2025 'La Máquina' no pudo con los campeones de Copa Libertadores y concluye su participación en el torneo.

Debut y despedida para ‘La Máquina’ en esta nueva Copa Intercontinental. Cruz Azul quedó eliminado de este torneo internacional luego de perder 1-2 ante Flamengo en el ‘Derby de las Américas’. Los campeones de la Copa Libertadores lograron avanzar a la siguiente ronda con un doblete de Giorgian De Arrascaeta.

Cruz Azul se despide de la Copa Intercontinental

Al minuto 71 del encuentro, Giorgian De Arrascaeta, definió el partido con un gol que tuvo que ser marcado por el ‘ojo de halcón’, la tecnología que ayuda a determinar automáticamente si un balón cruzó la línea de gol por completo.

El jugador uruguayo recibió el balón en el área luego de un pase filtrado e intentó mandar un centro para Bruno Henrique que evitó la defensa central celeste. La pelota le cayó de nueva cuenta y realizó un contraremate que no tocó las redes, pero que quedó marcado por la asistencia tecnológica para poner el 1-2 definitivo.

En la recta final del primer tiempo, Cruz Azul había empatado el marcador con un golazo de Jorge Sánchez. El lateral derecho de ‘La Máquina’ incursionó al ataque y realizó un remate franco de volea después de un rebote para poner el balón pegado al poste derecho y vencer a Agustín Rossi.

El marcador de había abierto previamente también con un gol de Giorgian De Arrascaeta. Gonzalo Piovi cometió un error en el pase lateral en zona defensiva y dejó al atacante del Flamengo sólo frente a la portería para poner a los brasileños en ventaja.

Flamengo win the FIFA Derby of the Americas! ❤️🖤#FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/ejUAyYkL26 — FIFA Club Football (@FIFACWC) December 10, 2025

¿Qué sigue en la Copa Intercontinental 2025?

Con este resultado, Cruz Azul termina su participación en este torneo y también su 2025 tras haber representado a la Concacaf como actual campeón vigente de la zona. Además, los celestes estarán presentes en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA que se estará disputando en 2029.

Por su parte, el Flamengo jugará este próximo sábado 13 de diciembre en contra del Pyramids FC por un boleto a la gran final de esta Copa Intercontinental en contra del Paris Saint-Germain, actual campeón de UEFA Champions League