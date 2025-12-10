¿Quién es el mejor representante del golf mexicano en el Mundo?

La distingue la constancia. Gaby López no consiguió victoria alguna en 2025, pero fue la más constante en su gira el LPGA Tour. (Foto especial)

Las giras de golf como el LPGA Tour, PGA Tour y Korn Ferry Tour donde los golfistas mexicanos tienen más participación, han terminado su temporada 2025, y de inmediato surge la pregunta de quién alcanzó la mejor posición en el ranking mundial. En la actualidad la mejor representante es Gaby López, jugadora del LPGA Tour, quien pasa por un momento de vacaciones.

La golfista capitalina es la número 36 del Ranking Mundial Rolex, después de jugar 24 torneos en la temporada, librar 18 cortes y sumar siete Top 10, en lo que ella consideró en días recientes “su temporada más sólida”.

Como segunda mejor mexicana se encuentra Fernanda Lira en el sitio 414. La jugadora que en 2025 jugó en la gira de desarrollo del Ladies European Tour, mejoró su posición luego de tres victorias que le permitieron lograr la membresía para el LET en 2026.

Isabella Fierro es la 433 y María Fassi la 496 del mundo. La yucateca jugará en 2026 en el LPGA Tour y la hidalguense continuará en el Epson Tour, la gira de ascenso.

Carlos Ortiz, en el Top 150

Buscó puntos y los encontró. Carlos Ortiz obtuvo puntos de ranking mundial al participar en el Australian Open, torneo del DP Wolrd Tour. (Foto especial)

En el sector masculino como mejor mexicano en el Ranking Mundial de Golf (OWGR) se localiza Carlos Ortiz en el sitio 148. El tapatío subió 15 lugares respecto a la semana anterior después de competir en un torneo del DP World Tour el Australian Open, donde terminó en el octavo sitio. En LIV Golf la gira a la que pertenece no da puntos de ranking mundial.

Emilio González es el segundo mejor mexicano colocado en el 154 del OWGR, el guanajuatense jugó la temporada 2025 en el Korn Ferry Tour, donde compitió en 24 torneos y logró una victoria, que lo llevó a terminar en el Top Five de la gira de ascenso y eso le permitió obtener la membresía para el PGA Tour en 2026.

Álvaro Ortiz que también jugó en el Korn Ferry Tour se localiza en el sito 298 del ranking mundial.

Los golfistas mencionados son hoy por hoy los mejores golfistas mexicanos en el ranking mundial que se mueve semana a semana, toda vez que las giras como el DP World Tour tendrá actividad hasta el 21 de diciembre, mientras el Asian Tour cierra esta semana su calendario de competencias y ambas otorgan puntos de ranking mundial.