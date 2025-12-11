Alcaraz: “Me prepararé física y mentalmente y espero que Australia sea diferente”

GRANDE ENTRE LOS GRANDES. Premio en casa y mirada puesta en Australia.

Carlos Alcaraz, quien este jueves fue reconocido como mejor deportista de la Región de Murcia, aseguró que ya está listo para iniciar la pretemporada y que su gran meta es conquistar el Abierto de Australia, el único Grand Slam que falta en su palmarés.

“Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura, pero espero que este año sea diferente para mí”, afirmó el murciano durante la gala celebrada en el Hotel Nelva.

UN GALARDÓN QUE SIGNIFICA MUCHO

El tenista de 22 años, actual número 1 del ranking ATP, agradeció la concesión de “un premio muy bonito” que recibe en su tierra, “que para mí lo es todo y significa mucho”.

“Ser el mejor deportista de la Región supone una gran alegría personal y es algo ilusionante. Nadie regala nada y debo merecerlo, aunque en esta Comunidad hay un gran nivel de deportistas”, añadió Alcaraz, quien acudió acompañado por su padre, Carlos Alcaraz González, y su representante, Albert Molina. En la misma gala, la motociclista Ana Carrasco fue reconocida como mejor deportista femenina.

BALANCE Y OBJETIVOS PARA 2026

Alcaraz, ganador de 24 títulos como profesional, incluidos seis Grand Slam, y que en 2025 conquistó ocho trofeos —entre ellos Roland Garros y el US Open—, ya piensa en lo que viene.

“Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia, porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores”, comentó.

HISTORIAL EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA

Carlos Alcaraz ha disputado el torneo en cuatro ediciones (2021, 2022, 2024 y 2025), con un récord global de 11 victorias y 4 derrotas.

2021 : Debutó como 141º del mundo, superó la clasificación y alcanzó la segunda ronda , venciendo a Botic van de Zandschulp antes de ceder ante Mikael Ymer.

: Debutó como 141º del mundo, superó la clasificación y alcanzó la , venciendo a Botic van de Zandschulp antes de ceder ante Mikael Ymer. 2022 : Avanzó a la tercera ronda , donde perdió en un maratón cinco sets contra Matteo Berrettini.

: Avanzó a la , donde perdió en un maratón cinco sets contra Matteo Berrettini. 2023 : No compitió por lesión.

: No compitió por lesión. 2024 : Logró su mejor actuación hasta entonces, alcanzando los cuartos de final , donde fue eliminado por Alexander Zverev.

: Logró su mejor actuación hasta entonces, alcanzando los , donde fue eliminado por Alexander Zverev. 2025: Repetición de cuartos de final; cayó ante Novak Djokovic después de un sólido torneo.

Aún sin llegar a semifinales, Alcaraz encadena dos cuartos de final consecutivos (2024 y 2025), consolidándose como un serio aspirante a romper esa barrera.

MURCIANISTA Y ORGULLOSO

El murciano adelantó que el próximo jueves acudirá al Estadio Enrique Roca para presenciar el duelo de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Real Betis.

“Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además, jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar”, apuntó, recordando que su familia materna es de Sevilla.