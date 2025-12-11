Álvaro Ortiz se juega uno de los cinco cupos al PGA Tour 2026

Final Q-School. Álvaro Ortiz tiene tres rondas por delante para mejorar su score y llegar al Top Five. (Foto espe)

Álvaro Ortiz, único mexicano en el field de 174 golfistas que se juegan cinco lugares en la etapa Final de Q-School para la temporada 2026 del PGA Tour, se acomodó en un empate al sitio 34, tras un primer recorrido de 69 golpes (-1) en el Dye’s Valley Course en Ponte Vedra Beach, Florida.

El tapatío, que avanzó directo a la etapa Final del Q-School por haber quedado en el sitio 26 del listado de puntos del Korn Ferry Tour en la temporada 2025, embocó seis birdies, pero cometió cinco bogeys para firmar uno bajo par.

Ortiz se localiza a cinco impactos de distancia de Cham Kim, el estadounidense tomó el liderato en solitario, después de firmar tarjeta de 64 (-6) libre de errores, pero detrás le persigue a un golpe de diferencia Greyson Sigg con -5 impactos, en una etapa final del Q-School muy cerrada desde la primera de cuatro rondas sin corte.

El argentino Alejandro Tosti y el colombiano Camilo Villegas comparten el sitio 34 de la clasificación con Ortiz, mientras Marcelo Rozo también de Colombia firmó ronda de par de campo y está en el puesto 64, ellos son los mejores latinos tras 18 hoyos recorridos.

Tras los cinco primeros jugadores que obtengan tarjetas al PGA Tour los siguientes 40 finalistas y empatados obtendrán una membresía del Korn Ferry Tour para la temporada 2026.