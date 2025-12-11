México estará presente con ocho competidores en la Three Nations Cup

Three Nations Cup. El equipo mexicano lo integran cuatro varones y cuatro damitas de entre los 15 y 19 años. (Foto especia)

La Federación Mexicana de Golf (FMG) junto a Future Championship Golf (FCG) de Estados Unidos y la Maple Leaf Junior Golf Tour (MJT) de Canadá llevarán a cabo una nueva competencia internacional por equipos juveniles que reunirá a los tres países en la Three Nations Cup, evento que hará su debut del 14 al 16 de febrero del 2026 en Menifee Lakes Country Club, en Menifee, California.

La edición inaugural contará con un formato por equipos, con 24 jugadores de Estados Unidos, Canadá y México: cuatro varones y cuatro mujeres de entre 15 y 19 años por país. Se tomarán los tres mejores scores de cada división por categoría para definir al campeón de esta competencia.

Paralelamente, los jugadores competirán de manera individual en el FCG Western States Cup, un torneo a 54 hoyos; quienes superen el corte avanzarán a la ronda final del FCG Western States Cup.

El equipo varonil que representará a nuestro país está conformado por Emiliano Delsol, Juan Pablo Duarte, Salvador Villagómez y Alberto Rodríguez, en la femenil será Miranda García, María Paula Navarrete, Romina Palomeros y Nazaret Núñez.

“Crear experiencias competitivas de clase mundial que impulsen a los juveniles a escenarios más grandes es parte esencial de lo que hacemos ”, señaló Trent Matson, director nacional de Operaciones de la MJ T. “Este nuevo evento por equipos, creado junto con el FCG Tour y la Federación Mexicana de Golf, brindará a nuestros atletas élite una experiencia excepcional en una sede fantástica, perfectamente programada durante la pretemporada.”

"Estamos muy emocionados de trabajar con la Federación en México y con la Maple Leaf Junior Tour en Canadá para reunir a 24 jugadores que competirán por la edición inaugural de la Three Nations Cup", comentó Chris Smeal, fundador de Future Champions Golf (FCG). "Es una oportunidad para mostrar el talento de cada país y, al mismo tiempo, crear recuerdos inolvidables para los jugadores que representarán a su nación."

“Esperamos convertir este evento en una competencia anual entre los tres países”, señaló un portavoz de la Federación Mexicana de Golf (FMG). “Estamos entusiasmados de colaborar con FCG y con la Maple Leaf Junior Golf Tour en este evento tan especial. Llevaremos a ocho de nuestros mejores jugadores de México.”