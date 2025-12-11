¡Otra vez falla Fanki! Venta de boletos del México vs Portugal vuelve a quedar mal a la afición

Fallas de Fanki Aficionados reportan que siguen sin poder comprar entradas pese a hacer la "fila virtual" en el sitio web oficial

Después de un día completo de caos que causó que la venta de entradas para el partido de México vs Portugal fuera aplazada por Fanki, los usuarios regresaron este 11 de diciembre para hacer un nuevo intento. Sin embargo, usuarios e usuarias volvieron a sufrir la frustración del mal servicio de la plataforma, que sigue sin darles oportunidad de comprar boletos

¿Ya inició la preventa de boletos del México vs Portugal en Fanki?

La boletera oficial y exclusiva para este partido anunció que este jueves 11 de diciembre sería la nueva fecha y hora establecida para la preventa de entradas tras acusar “tráfico inusual” durante el dia de ayer y de que la plataforma colapsara por la alta demanda. Ahora, desde las 9:00 horas, miles de aficionados lo están intentando de nueva cuenta.

Sala de espera | Fanki Así apareció la sala de espera de Fanki para comprar los boletos del México vs Portugal (Juan Carlos Navarro)

Aunque todo parece estar operando con regularidad, miles de aficionados están reportando que la fila virtual les está reportando que la espera es de 50 minutos o incluso más de una hora para poder acceder a la compra de los boletos.

Regresan las fallas a Fanki y desquicia a aficionados

Error Fanki Tras estar en la sala de espera virtual, el mensaje de error aparece nuevamente y no se puede acceder a la compra de boletos.

No obstante, tras la finalización del tiempo de espera, las y los fans reportaron que volvieron a recibir el mismo mensaje de “error” y no pudieron comprar entradas.

Las quejas continúan acumulándose en redes sociales y generando el enojo de quienes han invertido su tiempo en comprar los boletos. También, ayer hubo múltiples quejas por sitios falsos en los que muchas personas pusieron sus datos bancarios, exponiendo su seguridad cibernética y bancaria.