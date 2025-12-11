Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente mejoran puestos en el Saudí Open

Saudí Open. Roberto Lebrija busca cerrar la temporada del Asian Tour con un buen resultado. (Foto especial)

La temporada 2025 del Asian Tour se termina el próximo sábado con el torneo Saudí Open que se juega en el Dirab Golf & Country Club en Riyadh, Arabia Saudita, donde los mexicanos Robert Lebrija y Santiago De la Fuente jugarán las cuatro rondas tras librar el corte este jueves.

Ambos mexicanos jugaron la primera ronda con pocas expectativas de llegar Al fin de semana, luego de scores de 72 golpes (par de campo) para Lebrija y de 73 para De la Fuente; sin embargo, mejoraron el jueves con 67 y 70 impactos de manera respectiva.

Lebrija de 27 años suma 139 golpes (-5), que lo elevaron del sitio 82 a un empate al 29, a la mitad de la competencia, luego de que en segundo recorrido firmó cuatro birdies, un eagle y un bogey.

El jalisciense De la Fuente acumula 143 golpes (-1) y empata al sitio 66 de la clasificación, pasando al límite del corte.

Encarrerado hacia el título del Saudí Open se encuentra el australiano Jack Thompson, quien con doble ronda de 65 suma 170 golpes (-14) para posicionarse como líder solitario.

El sueco Bjorn Hellgren con rondas de 66 y 65 y suma de -13 ocupa el segundo sitio, mientras el tailandés Runchanapong Youprayong y el malayo Ervin Chang después de recorridos de 66 y 64 y suma de -12 comparten la tercera posición.

El guatemalteco José Toledo con suma de -5 impactos comparte el puesto 29 con el mexicano Lebrija.