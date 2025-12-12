Eugenio López Chacarra, firme líder en el Alfred Dunhill Championship

Torneo en Sudáfrica. Eugenio López Chacarra es la gran esperanza de sumar un nuevo triunfo español en el DP World Tour . (Foto espec)

El español Eugenio López Chacarra lidera con mano firme el Alfred Dunhill Championship, torneo del DP World Tour que se disputa en Johannesburgo, Sudáfrica, donde el mexicano Luis Carrera logró superar el corte.

Chacarra se mantuvo sólido al frente del torneo después de entregar este viernes una tarjeta de 66 golpes (-6) para un total de 129 (-15) y lograr un colchón de dos golpes sobre el sudafricano Jayden Schaper, que fue el gran protagonista del día con su vuelta de 64 golpes (-8), para situarse en esa segunda plaza, con -13.

Chacarra se ha convertido en la gran esperanza de sumar un nuevo triunfo español en el DP World Tour tras el conseguido por David Puig hace dos semanas en Brisbane.

El torneo, de claro dominio sudafricano, dejó en el segundo día a los españoles lejos de los primeros puestos a excepción del líder. Ángel Ayora perdió posiciones tras su vuelta de 71 golpes (-1), para ocupar el puesto 39, mientras que Jorge Campillo y Rocco Repetto, con -4, cayeron al puesto 49.

Tampoco fue el día del mexicano Luis Carrera, quien tras un primer recorrido de 70 golpes sumó otro de 71 para que con un acumulado de -3 logró pasar el corte junto a los también españoles Pablo Larrazábal (74), Alex del Rey y Manuel Elvira.