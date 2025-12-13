Activan a Philip Rivers para el duelo de Colts ante Seattle

Se da oportunidad. Philip Rivers se retiró después de la temporada 2020 y jugó su último partido de playoffs en enero de 2021, salió del retiro esta semana para ayudar a los Colts. (Foto especia)

Los Indianapolis Colts ascendieron el sábado al mariscal de campo Philip Rivers de 44 años, que recientemente había salido de su retiro, del equipo de entrenamiento a la plantilla activa de 53 jugadores, lo que lo habilita oficialmente para jugar el domingo contra los Seattle Seahawks, en la semana 15 de la NFL.

Rivers, quien se retiró después de la temporada 2020 y jugó su último partido de playoffs en enero de 2021, salió del retiro esta semana para ayudar a los Colts a solucionar su situación de mariscal de campo tras la lesión de tendón de Aquiles de Daniel Jones, que lo deja fuera de la temporada.

Rivers fue fichado inicialmente para el equipo de práctica, lo que significaba que debía ser incluido en la plantilla oficial antes de poder jugar.

Al firmar con la plantilla activa, Rivers pasará de ser semifinalista para el Salón de la Fama del Futbol Americano de este año a no ser elegible nuevamente hasta 2031.

“Diría que fue bastante bueno”, dijo Shane Steichen, entrenador en jefe del equipo de Indiana sobre los entrenamientos de Rivers esta semana. “Que un jugador que no ha estado en el campo durante cinco años entrene de la manera en que lo hizo esta semana fue bastante impresionante”.

Steichen indicó el viernes que planeaba reunirse con Rivers para una última revisión después del entrenamiento, con el objetivo de asegurarse de que su brazo de lanzar y sus piernas hubieran soportado bien el repentino regreso.

Todo indica que Rivers respondió bien y se espera que sea titular en Seattle. Pero los Colts se encuentran en territorio desconocido, con un mariscal de campo de mediana edad que no ha jugado de forma competitiva en cinco temporadas. Los Colts hicieron todo lo posible para simular situaciones de partido en los entrenamientos, pero eso tiene sus limitaciones.

“Me estoy preparando así. Me estoy esforzando al máximo para llegar ahí. Y si ellos, nosotros en conjunto, creemos que es la mejor decisión, entonces iremos. Tengo buenos recuerdos de Seattle”, comentó Rivers. “Otros no tan buenos. Sé lo bueno que es ese equipo y lo bien que está jugando ahora mismo. Yo a los 30, yo a los 44… ir a Seattle y ganar en 2025 en la Semana 15 va a ser difícil”.

El entrenador Shane Steichen no confirmó el viernes quién sería el titular, pero dejó claro que todo apuntaba a que Rivers comenzaría el partido contra la talentosa defensa de Seattle en su primer partido en más de 1800 días.