Isaac del Toro se estrenará en el Tour de Francia 2026

Emoción por compartir carreras con Pogacar. El mexicano Isaac del Toro cumplirá su sueño que tenía desde niño de competir en la 'Grande Boucle' . (Foto especia)

Isaac del Toro, el ciclista mexicano que corre para el UAE Team Emirates, consideró que el Tour de Francia era “un sueño” que tenía desde niño y ahora lo va “a cumplir”, después de confirmar este sábado en España, donde está concentrado su equipo, que disputará la próxima edición de la ‘Grande Boucle’.

“Es algo que siempre quise”, dijo en la localidad española de Benidorm al este de España, el ciclista, que también anunció su presencia en carreras como la Milán-San Remo, la Itzulia y la Dauphine, entre otras, pero no competirá en el Giro de Italia.

Compartirá carreras con Pogacar

Del Toro, segundo en la pasada edición del Giro de Italia, aseguró que el calendario de la temporada le llena de “emoción” y mostró su felicidad por poder compartir carreras con el esloveno Tadej Pogacar.

“Trataré de disfrutarlo, porque no se trata de estar siempre con él, sino también de disfrutar del ciclismo”, explicó.

El mexicano, de 22 años, se mostró orgulloso de representar a su país en el pelotón. “Es especial ver una bandera mexicana en el pelotón, me siento muy orgulloso”, dijo el ciclista.

Del Toro admitió que para él, el Giro es una carrera “especial” y que le gustaría ganarla algún día, si bien también dijo haber aprendido la lección de por qué se le escapó la victoria en la última edición, en la que portó durante 11 días la ‘maglia’ rosa de líder hasta que el británico Simon Yates le arrebató el triunfo final.

El mexicano aseguró que trata de aprender cada día de Pogacar y que disputar el Tour es necesario para conocer la carrera y poder intentar ganarla algún día.

Aprender en el Tour de Francia

“No quiero ponerme presión, pero claro que me gustaría llegar algún día al nivel de Tadej”, señaló el mexicano, que afirmó que la ambición de su equipo es máxima para la próxima temporada.

“Queremos competir al máximo en diferentes escenarios. En el Tour se trata más de aprender que de intentar desempeñar un papel más importante”, explicó Del Toro, que no ocultó que le encantaría ganar el Campeonato mexicano para disputar el Tour con el maillot de su país.

El ciclista de Ensenada correrá antes del Tour de Francia el Tour de Emiratos Árabes; en Italia la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático; la Vuelta al País Vasco y el Tour Auvernia Rodano Alpes (antiguamente Dauphine).