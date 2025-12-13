Santiago De la Fuente conserva membresía para el Asian Tour 2026

Siempre perseverante. Santiago De la Fuente, el mexicano que ya se ganó un lugar para el Asian Tour en la próxima temporada. (Foto especial)

Al final fue Santiago De la Fuente el único golfista mexicano que logró mantener su membresía para la temporada 2026 del Asian Tour, luego de una excelente remontada en la última ronda del Saudí Open, mientras su connacional Roberto Lebrija no alcanzó el mismo objetivo.

En la ronda final del Saudí Open, con que culminó la temporada 2025 del Asian Tour, Santiago De la Fuente firmó score de 65 golpes (-7) para que con un acumulado de 277 (-11) concluyó su participación en un empate al sitio 15 de la clasificación, después de haber iniciado la ronda en empate al puesto 55.

Con ese resultado, al jugador nacido en Ocotlán, Jalisco, le bastó para terminar en el puesto 51 de la Orden al Mérito en el Asian Tour, que permite a los 65 mejores conservar sus tarjetas para el próximo año.

Santiago De la Fuente que jugó 12 torneos terminó la temporada 335.13 puntos para ser el mejor latino en la clasificación de la Orden al Mérito, solo por delante del guatemalteco José Toledo, que terminó en el puesto 52 con 320.91 unidades, luego de 16 torneos jugados.

De la Fuente y Toledo son los únicos latinos que hasta el momento tendrán membresía en la gira de golf asiática para la próxima temporada.

Lebrija falla cuando no debía

Roberto Lebrija que había iniciado la última ronda en empate al noveno sitio y le bastaba un pequeño empujón para clasificarse entre los 65 mejores de la temporada del Asian Tour, falló cuando tenía que ser más sólido.

El golfista capitalino de 27 años firmó tarjeta de 73 golpes y con una suma de 278 (-10) descendió a un empate al sitio 22 de Saudí Open. Eso lo llevó a concluir la temporada en el puto 83 en la clasificación de la Orden al Mérito con 168 puntos, después de 14 torneos jugados y fuera de las membresías para el 2026.

Bjorn Hellgren, campeón del Saudí Open

El sueco Bjorn Hellgren resultó campeón del Saudí Open tras un apasionante duelo final con Jack Thompson en el Dirab Golf & Country Club en Riyadh, Arabia Saudita.

Hellgren, que logró su primera victoria en el Asian Tour, se impuso por un golpe tras cerrar con un 67 y terminar con un acumulado de -23 golpes. Thompson, empatado con Hellgren al comienzo del día, firmó un 68 y con -22 golpes totales.

El malayo Ervin Chang y el estadounidense Charles Porter empataron en el tercer puesto, tres golpes por detrás de Thompson.