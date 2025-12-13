Tadej Pogacar ya piensa en la defensa de su corona en el Tour de Francia

Porque el tiempo vale oro. El ciclista esloveno Tadej Pogacar y el equipo del UAE Team Emirates ya entrenan en un campamento en España de cara a la temporada 2026. (Michael Steele/Getty Images)

Sumar un quinto triunfo en el Tour de Francia y, sobre todo, una primera victoria en la Milán-San Remo y en la París-Roubaix son los principales objetivos de Tadej Pogacar en 2026, lo dijo el esloveno en rueda de prensa en Benidorm, sureste de España.

“Voy a hacer la Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía y el Tour de Francia. Y luego veremos, ya está bastante bien”, declaró el ciclista de 27 años, que después aspirará sin duda a un tercer título mundial consecutivo en septiembre en Montreal.

En cambio, no mencionó una posible participación en la Vuelta a España. “Si pudiera elegir entre una victoria en Roubaix y en el Tour, elegiría Roubaix porque ya he ganado cuatro veces el Tour. Hay una diferencia mayor entre 0 y 1 que entre 4 y 5”, añadió el líder del UAE, que empezará su temporada en las Strade Bianche el 8 de marzo.

La París-Roubaix y Milán-San Remo son los dos últimos Monumentos, es decir, las cinco grandes clásicas del calendario ciclista, que faltan en su formidable palmarés.

Vencedor del Tour de Francia en 2020, 2021, 2024 y 2025, Pogacar tendrá la ocasión en julio de igualar el récord de cinco victorias de Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain y Jacques Anquetil.

Entre los siete corredores que lo acompañarán en la Grande Boucle en 2026 figura la gran promesa mexicana Isaac del Toro, segundo en el Giro este año y que debutará en el Tour.