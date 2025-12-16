Luis Enrique gana ‘The Best’, premio al mejor entrenador del año futbolístico. Javier Aguirre entre los nominados

Bajo el mandato de Luis Enrique, el PSG se hizo con la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones y la Liga de Campeones de la UEFA en el cierre de una temporada espéctacular. El cuadro parisino se convirtió así en el primer equipo francés en ganar un triplete continental.

El técnico español también fue galardonado con el título de ‘Entrenador del Año de la Ligue 1′ por la Asociación Francesa de Futbolistas Profesionales.

¿Quiénes fueron los demás nominados?

Arne Slot, Enzo Maresca, Javier Aguirre, Hansi Flick y Roberto Martínez completaron la lista de nominaciones en uno de los premios más prestigiosos del fútbol internacional.

Arne Slot: el sustituto de la leyenda Red Jurgen Klopp, aprovechó los sólidos cimientos del equipo para conseguir un histórico vigésimo título. Los Reds solo perdieron uno de los primeros 30 partidos de liga.

Enzo Maresca: los seguidores Blues no pudieron haber pedido una mejor primer temporada de Maresca en el banco. Conquistaron dos títulos para sumar a su palmarés: la UEFA Conference League y la FIFA Club World Cup.

Hansi Flick: el Barcelona recuperó su brillo a lo largo de la temporada 24/25. El entrenador alemán ganó el triplete local (la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España), además de registrar 102 goles en liga, con su estilo agresivo y alegre.

Mikel Arteta: el Arsenal disfrutó de un gran año bajo la dirección del técnico español. Los Gunners fueron subcampeones de la Premier League y alcanzaron semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA, eliminando al Real Madrid en cuartos.

Roberto martínez: Portugal se convirtió en la primera seleccion en ganar por segunda ocasión la Luga de Naciones de la UEFA. Martínez consiguió su primer título en el fútbol internacional tras derrotar a España en tanda de penales.

Aguirre, dentro de los mejores entrenadores del planeta fútbol

Entre las mentes maestras del fútbol mundial destaca la presencia de Javier ‘El Vasco’ Aguirre, actual técnico de la Selección Nacional Mexicana.

Aguirre recorre su tercera etapa como seleccionador de México, mientras el país se prepara para coorganizar la Copa Mundial 2026.

En marzo de este año, le trajo al Tri su primer triunfo en la Liga de Naciones de la Concacaf, en una dramática victoria sobre Panamá disputada en Los Ángeles. Cuatro meses después, le regresó a México la Copa Oro, tras remontar ante Estados Unidos.