Ousmane Dembélé gana el The Best 2025 y se consolida como el mejor jugador del mundo

Ousmane Dembélé El delantero francés fue reconocido por la FIFA como el mejor futbolista de este 2025 con el premio The Best.

A unos días de terminar el año, la FIFA realizó su décima gala de entrega de premios “The Best” a lo mejor del año-calendario. El gran ganador de la noche fue el delantero del Paris Saint-Germain y de la Selección Francesa, Ousmane Dembélé quien fue nombrado como el mejor futbolista de este 2025 por encima de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rapinha, entre otros.

Dembélé gana el The Best de la FIFA

En una gala histórica celebrada este 16 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, la FIFA oficializó lo que había sido la noticia dominante del año futbolístico: Ousmane Dembélé fue reconocido con el premio The Best al Mejor Jugador Masculino 2025, consolidando su estatus como uno de los referentes ofensivos del fútbol mundial.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

El extremo francés del PSG coronó un año sobresaliente con el máximo galardón individual que otorga la FIFA, en reconocimiento a su impacto determinante tanto en competencias de clubes como en el plano internacional. Su rendimiento durante el ciclo evaluado que fue valorado por capitanes y entrenadores de selecciones, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo.

Durante este 2025, Dembélé se destacó como parte fundamental en los títulos de UEFA Champions League y League 1 obtenidos por el equipo parisino así como un titular recurrente en la Selección de Francia que obtuvo su boleto a la Copa del Mundo de 2026 como líder de su grupo y que estuvo en el sorteo como una de las cabezas de serie.

Doblete de premios para Dembélé

De esta forma ‘El Mosquito’ cierra un año de logros y reconocimientos que lo consolidan como el mejor futbolista del 2025. En septiembre de 2024 fue elegido como el Balón de oro tras la votación de capitanes y entrenadores, quienes lo eligieron como el mejor jugador de la temporada 2024-2025.

En esta décima edición de los premios, Dembélé se convirtió en el tercer jugador en la historia que gana ambos premios el mismo año, emulando lo conseguido por Luka Modric en el 2018 y por Lionel Messi en 2019 y 2023.