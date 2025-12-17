Está todo listo para disputar el torneo Jaguar Open de la Gira Profesional Mexicana

EXPERIENCIA. José de Jesús “Camarón” Rodríguez. (Foto. FMG).

La Gira Profesional Mexicana (GPM) continúa su calendario 2025-26 con el Jaguar Open, quinta parada de la temporada. El torneo se disputará en el espectacular campo El Jaguar del Yucatán Country Club, considerado uno de los mejores trazados del país, y repartirá $1,800,000 pesos además de puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

El field está integrado por 75 jugadores, entre ellos los máximos referentes del golf mexicano y competidores internacionales, lo que garantiza una semana de gran nivel competitivo.

FIGURAS A SEGUIR: CAMARÓN RODRÍGUEZ, MADARIAGA Y ROCHA

Uno de los protagonistas será José de Jesús “Camarón” Rodríguez, reciente campeón de la VII Copa Multimedios y máximo ganador histórico de la GPM con 12 títulos.“Estoy muy motivado por volver a competir. El Jaguar es espectacular, pero muy retador. Aquí no puedes bajar la guardia en ningún hoyo. Vengo con mucha confianza después del último torneo”, afirmó Rodríguez.

También destaca Alejandro Madariaga, ganador del Bajío Open en León, quien busca mantenerse en los primeros planos del ranking.“Este campo exige estrategia y paciencia, y eso se adapta bien a mi juego. Cada torneo es más competitivo, así que hay que salir concentrado desde el primer día”, comentó.

Entre los internacionales sobresale el brasileño Alex Rocha (ex PGA Tour), quien elogió el crecimiento del circuito:“La Gira Profesional Mexicana ha crecido muchísimo. El Jaguar Open muestra lo bien organizados que están los eventos. El campo es increíble y estoy entusiasmado por competir esta semana”.

EXPECTATIVA ALTA EN YUCATÁN

El Jaguar Open promete convertirse en una de las etapas más atractivas de la temporada, gracias a un field sólido, un escenario inmejorable y la presencia de figuras consolidadas. El trazado pondrá a prueba la precisión desde el tee, el control en los tiros de aproximación y la fortaleza mental de los jugadores.